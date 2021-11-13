В Ивано-Франковске школьник застрял в кресле кинотеатра: как спасали ребенка (фото)
В городе Ивано-Франковск в одном из развлекательных центров в кресле кинотеатра застрял школьник. Ребенка спасали спасатели.
Об этом сообщили в ГСЧС в Ивано-Франковской области.
Так, инцидент произошел 12 ноября в 18:44. В частности, ребенок застрял между сиденьем и спинкой кресла. Сначала высвободить мальчика пытались родители и администрация заведения, но эти попытки были неудачными.
Поэтому впоследствии на место происшествия приехали спасатели.
Работники ГСЧС с помощью специального инструмента вырезали ребенка и передали медикам. После осмотра мальчика вернули родителям.
В кинотеатре в Ивано-Франковске застрял мальчик (if.dsns.gov.ua)
Ранее мы сообщали, что в Никополе спасатели сняли с дерева беременную многодетную мать, которая была на высоте 10 метров.
Также мы писали, что под Житомиром пенсионерка травмировалась и осталась в поле на 2 суток.