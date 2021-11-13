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В Ивано-Франковске школьник застрял в кресле кинотеатра: как спасали ребенка (фото)

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Ивано-Франковск, Суббота 13 ноября 2021 14:33
В Ивано-Франковске школьник застрял в кресле кинотеатра: как спасали ребенка (фото) Мальчик застрял в кресле кинотеатра (facebook.com/kyivcriticsweek)
Автор: Тетяна Самарук

В городе Ивано-Франковск в одном из развлекательных центров в кресле кинотеатра застрял школьник. Ребенка спасали спасатели.

Об этом сообщили в ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Так, инцидент произошел 12 ноября в 18:44. В частности, ребенок застрял между сиденьем и спинкой кресла. Сначала высвободить мальчика пытались родители и администрация заведения, но эти попытки были неудачными.

Поэтому впоследствии на место происшествия приехали спасатели.

Работники ГСЧС с помощью специального инструмента вырезали ребенка и передали медикам. После осмотра мальчика вернули родителям.

В Ивано-Франковске школьник застрял в кресле кинотеатра: как спасали ребенка (фото)В Ивано-Франковске школьник застрял в кресле кинотеатра: как спасали ребенка (фото)В кинотеатре в Ивано-Франковске застрял мальчик (if.dsns.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что в Никополе спасатели сняли с дерева беременную многодетную мать, которая была на высоте 10 метров.

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