В Івано-Франківську школяр застряг в кріслі кінотеатру: як рятували дитину (фото)

У місті Івано-Франківськ в одному із розважальних центрів у кріслі кінотеатру застряг школяр. Дитину рятували рятувальники.

Про це повідомили в ДСНС в Івано-Франківській області.

Так, інцидент стався 12 листопада о 18:44. Зокрема, дитина застрягла між сидінням та спинкою крісла. Спочатку вивільнити хлопчика намагались батьки та адміністрація закладу, але ці спроби були невдалими.

Тому згодом на місце події приїхали рятувальники.

Працівники ДСНС за допомогою спеціального інструменту вирізали дитину та передали медикам. Після огляду хлопчика повернули батькам.

У кінотеатрі в Івано-Франківську застряг хлопчик (if.dsns.gov.ua)