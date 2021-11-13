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В Івано-Франківську школяр застряг в кріслі кінотеатру: як рятували дитину (фото)

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Івано-Франківськ, Субота 13 листопада 2021 14:33
В Івано-Франківську школяр застряг в кріслі кінотеатру: як рятували дитину (фото) Хлопчик застряг в кріслі кінотеатру ( facebook.com/kyivcriticsweek)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Івано-Франківськ в одному із розважальних центрів у кріслі кінотеатру застряг школяр. Дитину рятували рятувальники.

Про це повідомили в ДСНС в Івано-Франківській області.

Так, інцидент стався 12 листопада о 18:44. Зокрема, дитина застрягла між сидінням та спинкою крісла. Спочатку вивільнити хлопчика намагались батьки та адміністрація закладу, але ці спроби були невдалими.

Тому згодом на місце події приїхали рятувальники.

Працівники ДСНС за допомогою спеціального інструменту вирізали дитину та передали медикам. Після огляду хлопчика повернули батькам.

В Івано-Франківську школяр застряг в кріслі кінотеатру: як рятували дитину (фото)В Івано-Франківську школяр застряг в кріслі кінотеатру: як рятували дитину (фото)У кінотеатрі в Івано-Франківську застряг хлопчик (if.dsns.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що у Нікополі рятувальники зняли з дерева вагітну багатодітну матір, яка була на висоті 10 метрів.

Також ми писали, що під Житомиром пенсіонерка травмувалася і лишилась в полі на 2 доби.

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