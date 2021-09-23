В Ивано-Франковске родители всю ночь мерзли в очереди ради записи в детсад (видео)

В Ивано-Франковске, несмотря на прохладную погоду, люди всю ночь простояли в очереди перед ЦНАУ. Они хотели записать ребенка в новый садик "Джерельце".

Об этом в Facebook сообщил житель Ивано-Франковска Виталий Свитлык.

По словам мужчины, люди в очереди стоят от 22 сентября по 18 часов, ожидая начала регистрации, которая была запланирована на 9:00 23 сентября.

В Ивано-Франковске родители всю ночь мерзли в очереди (фото: facebook.com/vsvitlik)

Как пишет "Блиц Info", была даже создана бумажная очередь и ежечасно делали перекликание. Кто не выстоял - того вычеркивали.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что в 9:00 23 сентября стартовала электронная очередь в детсад и люди могли так записаться, однако они решили создать физическую очередь. Также председатель отметил, что в очереди стояли и депутаты горсовета, и правоохранители.

Как известно, детское учебное заведение "Джерельце" рассчитано на 200 дошкольников. Он будет содержать 6 групп - 5 дошкольных и одну ясельную. Желающих попасть в сад гораздо больше. Поэтому люди часами вынуждены стоять в очереди, чтобы успеть первыми.