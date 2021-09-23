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В Пятихатках Днепропетровской области капитально отремонтировали 60-летний детсад

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Днепр, Четверг 23 сентября 2021 15:57
В Пятихатках Днепропетровской области капитально отремонтировали 60-летний детсад Фото: в Пятихатках Днепропетровской области капитально отремонтировали 60-летний детсад (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Пятихатках Днепропетровской области начал работать после капитального ремонта детский садик "Ласточка", который является единственным дошкольным учреждением в большой части города. Садик обновили по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом РБК-Украина рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

"Капитально отремонтировали 60-летний детсад "Ласточка" в Пятихатках. Это единственное дошкольное учреждение в северной части города. Оно уже набирает первых воспитанников", - отметил Резниченко.

В Пятихатках Днепропетровской области капитально отремонтировали 60-летний детсад

На здании детсада положили новую кровлю, установили новые окна, утеплили и раскрасили в разные цвета фасад. В комнатах на первом этаже установили теплый пол. Также обновили пищеблок, а во дворе - установили новые детские площадки и собственные беседки для каждой из групп.

Обновленный пятихатский детсад уже набирает первых воспитанников, в целом он сможет принять 75 детей.

Ранее Валентин Резниченко рассказал, как в Павлополье из заброшенного садика делают современное образовательное пространство.

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