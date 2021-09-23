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В Івано-Франківську батьки всю ніч мерзли у черзі заради запису в дитсадок (відео)

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Івано-Франківськ, Четвер 23 вересня 2021 18:13
В Івано-Франківську батьки всю ніч мерзли у черзі заради запису в дитсадок (відео) Батьки всю ніч стояли під ЦНАПом (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Івано-Франківську, попри прохолодну погоду, люди всю ніч простояли у черзі перед ЦНАПом. Вони хотіли записати дитину в новозбудований садок "Джерельце".

Про це у Facebook повідомив житель Івано-Франківська Віталій Світлик.

За словами чоловіка, люди в черзі стоять від 22 вересня по 18 годин, очікуючи початку реєстрації, яка була запланована на 9:00 23 вересня.

В Івано-Франківську батьки всю ніч мерзли у черзі заради запису в дитсадок (відео)

В Івано-Франківську батьки всю ніч мерзли у черзі (фото: facebook.com/vsvitlik)

Як пише "Бліц Info", було навіть створено паперову чергу та щогодини робили перекликання. Хто не вистояв - того викреслювали.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що о 9:00 23 вересня стартувала електронна черга в дитсадок і люди могли так записатися, проте вони вирішили створити фізичну чергу. Також голова зазначив, що в черзі стояли і депутати міськради, і правоохоронці.

Як відомо, дитячий навчальний заклад "Джерельце" розрахований на 200 дошкільнят. Він міститиме 6 груп – 5 дошкільних і одну ясельну. Охочих потрапити у садок набагато більше. Тому люди годинами змушені стояти в черзі, аби встигнути першими.

Раніше ми повідомляли, що у П'ятихатках Дніпропетровської області капітально відремонтували 60-річний садочок.

Також ми писали, що в Одеській області отруїлися вихованці дитсадка.

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