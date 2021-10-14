В Ивано-Франковске пара первокурсников занялась сексом прямо во время лекции (видео)

Когда именно случился инцидент не сообщается. В то же время видео с "клубничкой" всплыло только на днях.

Невольными героями скучной лекции то ли по химии, то ли по биологии стала студентка первого курса Ивано-Франковского медицинского университета.

"Видимо, биологию она изучает исключительно на практике. В роли учителя - сосед по общежитию", - говорится в сообщении.

Скрин видео

Пока преподаватель вещает про "мономолекулярные реакции", парочка невозмутимо занимается своим делом.

Интересно, что лектор не обратила внимание на происходящее, продолжая доносить студентам премудрости взаимодействия молекул.

Видео можно посмотреть по ссылке. Осторожно, 18+.