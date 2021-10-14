В Івано-Франківську пара першокурсників зайнялася сексом прямо під час лекції (відео)

Коли саме стався інцидент не повідомляється. У той же час відео з "полуничкою" спливло тільки днями.

Мимовільними героями нудної лекції чи то з хімії, чи то з біології стала студентка першого курсу Івано-Франківського медичного університету.

"Мабуть, біологію вона вивчає виключно на практиці. У ролі вчителя - сусід по гуртожитку", - йдеться в повідомленні.

Скрін відео

Поки викладач віщає про "мономолекулярні реакції", парочка незворушно займається своєю справою.

Цікаво, що лекторка не звернула увагу на те, що відбувається, продовжуючи доносити студентам премудрості взаємодії молекул.

Відео можна переглянути за посиланням. Обережно, 18+.