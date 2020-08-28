ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Пиццерия в Ровно попала в эротический скандал: ого, какой большой

Пятница 28 августа 2020 22:05
Пиццерия в Ровно попала в эротический скандал: ого, какой большой
Пиццерия в Ровно оскандалилась из-за эротической рекламы (скрин видео)
Автор: Светлана Мащенко

В Ровно пиццерия оскандалилась из-за эротической рекламы с чернокожими актерами

Пиццерия из Ровно разместила эротическую рекламу, которая вызвала шквал недоумения украинцев. Кадры из видео напоминают съемки порнофильма, в котором участвуют девушка-блондинка в розовом и пятеро темнокожих парней.

Мужчины одеты в нижнее белье и каждый из них предлагает девушке по куску разных видов пиццы. Но девушка не может определиться, поэтому выбирает все сразу.

Конец ролика выглядит крайне интересно. Девушка поочередно пробует каждый кусок пиццы, а тот, что на черном тесте нравится блондинке больше всего.

"Ого, какой большой", - замечает девушка.

"Даже оргазмы бывают ручной работы. Ситуация вышла из-под контроля, и мы превзошли сами себя, поэтому именно ты подберешь идеальный размер, и вкус который точно доведет тебя до гастрономического оргазма", - подписана подводка к видеоролику, снятый пиццерией Эль-Пасо.

Рагульська реклама піци

Тут у Рівному одна піцерія рекламу зняла. Потім ми дивуємося, які музичні та електоральні смаки в населення. Тотальна рагульня.

Опубліковано Баба і кіт Пʼятниця, 28 серпня 2020 р.

В Ровно пиццерия оскандалилась из-за рекламы (видео: facebook.com/babaandkit)

Пользователи сети шокированы подобной идеей и воплощением, но многие хвалят создателей за креативность:

  • "Принципово би не купила в них піцу! Гидота...
  • Пару раз на день цю блювотину вмикати й можна на дієти не сідати... Відрізає апетит повністю
  • Креативно! Резонанс, шум, даже рекламировать не надо. Авторы, браво!
  • Тіки хотів питати чи є продовження де вона наминає ці піцци... але в кінці все ж показали".

Ранее мы писали, что полтавчанин уснул в холодильнике с пельменями. Появилось видео из супермаркета.

Также сообщалось, что в Киеве женщина пришла в супермаркет в футболке с Путиным, из-за чего завязалась потасовка.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины скандал
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь