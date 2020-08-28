Пиццерия в Ровно попала в эротический скандал: ого, какой большой

В Ровно пиццерия оскандалилась из-за эротической рекламы с чернокожими актерами
Пиццерия из Ровно разместила эротическую рекламу, которая вызвала шквал недоумения украинцев. Кадры из видео напоминают съемки порнофильма, в котором участвуют девушка-блондинка в розовом и пятеро темнокожих парней.
Мужчины одеты в нижнее белье и каждый из них предлагает девушке по куску разных видов пиццы. Но девушка не может определиться, поэтому выбирает все сразу.
Конец ролика выглядит крайне интересно. Девушка поочередно пробует каждый кусок пиццы, а тот, что на черном тесте нравится блондинке больше всего.
"Ого, какой большой", - замечает девушка.
"Даже оргазмы бывают ручной работы. Ситуация вышла из-под контроля, и мы превзошли сами себя, поэтому именно ты подберешь идеальный размер, и вкус который точно доведет тебя до гастрономического оргазма", - подписана подводка к видеоролику, снятый пиццерией Эль-Пасо.
Рагульська реклама піци
Тут у Рівному одна піцерія рекламу зняла. Потім ми дивуємося, які музичні та електоральні смаки в населення. Тотальна рагульня.Опубліковано Баба і кіт Пʼятниця, 28 серпня 2020 р.
В Ровно пиццерия оскандалилась из-за рекламы (видео: facebook.com/babaandkit)
Пользователи сети шокированы подобной идеей и воплощением, но многие хвалят создателей за креативность:
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Также сообщалось, что в Киеве женщина пришла в супермаркет в футболке с Путиным, из-за чего завязалась потасовка.