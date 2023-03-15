В Івано-Франківську масажистка підпалила клієнтку під час процедури: жінка померла

В Івано-Франківську під час масажу жінка випадково підпалила тіло своєї клієнтки. Вона отримала травми несумісні з життям і померла в лікарні. Нещасний випадок стався під час вакуумного масажу з використанням спирту.

Про це йдеться в судовому вироку Івано-Франківського міського суду.

Деталі інциденту

У травні 2022 року жінка прийшла на масаж в Івано-Франківську. Клієнтка обрала вакуумний масаж із використанням скляних банок, вогню та речовин зі спиртом у складі.

У ході процедури масажистка розлила спирт та тілі клієнтки, і він загорівся. Коли це сталося, масажистка надала потерпілій допомогу та доправила її до обласної лікарні.

Однак врятувати клієнтку не вдалося. Вона померла в лікарні від отриманих опіків. Фахівчиня, яка надавала послугу, визнала свою вину та попросила не застосовувати до неї суворого покарання.

Спочатку суд визнав її винною та застосував покарання до 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном в 1 рік. Проте згодом позбавлення волі скасували, залишивши лише іспит.

Звинуваченій пом'якшили термін у зв'язку з тим, що вона має позитивні відгуки та щиро зізналася в скоєному. Обставини, в яких стався інцидент, також дозволили пом'якшити покарання.

Навіщо робити вакуумний масаж

Вакуумний масаж - це терапевтична процедура, лікувального або профілактичного характеру. Банка, яка щільно прилягає до шкіри, підсилює приплив крові та створює лімфодренажний ефект.

Його часто роблять для підвищення імунітету та в ході боротьби з різними захворюваннями.

Перед початком масажу пацієнт займає лежаче положення. Спеціаліст змащує олією ділянку шкіри, призначену для проведення масажу. На оброблену ділянку встановлюються кілька банок. Далі необхідно "вигнати" повітря з банки.

При такому масажі відбуватися втягнення шкіри на 1-1,5 см. Після успішної установки банок, фахівець починає масажувати ділянку. Залежно від медичних показань, тривалість процедури масажу 5-15 хвилин.