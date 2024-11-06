Іванка Трамп: 7 фактів, які повністю змінять вашу думку про неї

Була відмінницею

Іванка Трамп руйнує будь-які уявлення про "зіркових дітей". У школі вона була неймовірно цілеспрямованою, що привело її до відмінного закінчення престижної Вортонської школи при Університеті Пенсільванії. Іванка поєднала навчання з ранніми кар’єрними кроками й активним соціальним життям, здобувши ступінь економіста, як і її батько. Її інтелект і працьовитість доводять, що за її блискучим іміджем стоїть справжня глибина та амбіції.

Іванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Сама зробила кар’єру

Іванка з’являлася на обкладинках журналів ще підлітком, але її шлях у моді розвивався незалежно від імені Трампа. Вона брала участь у показах у Парижі для таких дизайнерів, як Тьєррі Мюглер, і згодом запустила власний бренд одягу, який став популярним серед працюючих жінок. Її любов до моди та здатність поєднувати стиль із бізнесом зробили її впливовою фігурою в індустрії, відомою своєю працьовитістю та стильними образами.

Іванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Відстоює права жінок

Іванка не просто говорить про підтримку жінок - вона активно працює над цим. Як радниця свого батька, Трамп ініціювала програми, що сприяли залученню жінок у бізнес, підтримували підприємництво серед жінок і спрямовували на подолання гендерної нерівності в оплаті праці.

Її кампанія "Жінки, які працюють" надихнула на написання бестселера з такою ж назвою, де вона поділилася своїми ідеями щодо поєднання кар’єри й особистого життя. Незалежно від ставлення до неї, Іванка підкреслює важливість самостійності для жінок.

Іванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Прийняла іншу віру заради кохання

Іванка прийняла юдаїзм, щоб одружитися з Джаредом Кушнером, із яким познайомилася в 2005 році. Коли їхні стосунки стали серйозними, вона вирішила прийняти його віру, і пара відсвяткувала весілля за єврейськими традиціями у 2009 році. Іванка повністю занурилася в нову релігію, дотримуючись кошеру, святкуючи шабат і виховуючи дітей у єврейських традиціях. Її шлях підкреслює, наскільки важливі для неї сімейні цінності й вірність переконанням.

Іванка Трамп з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/ivankatrump)

Прихильниця мистецтва та естетики

Іванка захоплюється мистецтвом вже багато років, і разом з Джаредом вони часто беруть участь у заходах, що підтримують галереї, музеї та культурні ініціативи. Будучи першою донькою, вона відвідувала мистецькі інсталяції та активно підтримувала інтеграцію мистецтва в освіту. Власниця невеликої колекції, Іванка часто з'являється на мистецьких виставках і подіях у Нью-Йорку, об'єднуючи свою любов до естетики з глибокою повагою до творчого процесу.

Іванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Написала кілька бестселерів

У своїй першій книзі "Козирна карта" Іванка ділиться досвідом, здобутим у родині Трампів, та власним шляхом у світі бізнесу. Друга її праця, "Жінки, які працюють", стала бестселером New York Times і розглядає виклики, з якими зіштовхуються жінки на роботі. Ці книги закріпили її як голос, що закликає жінок знайти гармонію між кар’єрою та сім’єю, а книжковий тур допоміг розширити її аудиторію, залучивши прихильників навіть за межами політики.

Іванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Філантроп

Іванка завжди мала схильність до філантропії - від підтримки ініціатив Girl Up Фонду ООН до захисту прав малого бізнесу. Ще до своєї роботи у Білому домі вона робила внески на розвиток дитячого здоров’я, освіти та жіночого підприємництва. Її прагнення допомагати стало важливою частиною її особистого бренду, що проявляється у всіх сферах її діяльності: від бізнесу до політики й особистого життя.

Іванка Трамп на переможній промові батька (фото: Getty Images)