5 найгучніших скандалів на виборах президентів США

Історія президентських виборів у США налічує понад два століття, і за цей час відбулося чимало скандальних та незвичних подій, які вплинули на політику країни та громадську думку. Які найгучніші скандали траплялися на виборах президентів США?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п'ять найбільш пам'ятних епізодів, що сколихнули американське суспільство і досі обговорюються у політичних та історичних колах.

Таємна угода 1824 року: "корупційна домовленість" та вибори у Палаті представників

На виборах 1824 року жоден з кандидатів - Джон Квінсі Адамс, Ендрю Джексон, Генрі Клей і Вільям Кроуфорд - не отримав більшості голосів, що спричинило безпрецедентну ситуацію.

Згідно з Конституцією, рішення було передане до Палати представників, яка мала обрати президента з трьох лідерів, виключивши Генрі Клея. Однак Клей, як спікер Палати представників, використав свій вплив на користь Джона Квінсі Адамса.

Після перемоги Адамса Клей отримав посаду держсекретаря, що викликало звинувачення у "корупційній домовленості". Ендрю Джексон, який програв вибори, назвав це змовою, а розчаровані виборці довго обговорювали цей випадок як одну з перших спроб маніпулювання владою на найвищому рівні.

Президент Джон Адамс на монеті в 1 долар (фото: Вікіпедія)

Вибори 1876 року: комісія і спірні результати у трьох штатах

У 1876 році вибори між республіканцем Ратерфордом Хейсом та демократом Самуелем Тілденом завершилися справжньою політичною драмою. Тілден переміг за кількістю голосів, але остаточний результат вирішували спірні результати у Флориді, Луїзіані та Південній Кароліні.

Для їх розгляду була створена спеціальна комісія, яка зрештою присудила перемогу Хейсу, хоча Тілден вже здобув більшість голосів. Цей спірний результат отримав назву "Великого компромісу": демократи погодилися на перемогу Хейса, а натомість республіканці обіцяли вивести федеральні війська з південних штатів, що фактично завершило період Реконструкції.

Цей випадок підкреслив необхідність реформування виборчої системи і залишив неприємний слід у пам'яті виборців на довгі роки.

19-й президент США Ратерфорд Хейс (фото: Вікіпедія)

"Брудні трюки" Ніксона у 1972 році: Вотергейтський скандал

Президент Річард Ніксон та його адміністрація стали фігурантами одного з найбільших політичних скандалів в історії США - Вотергейтського.

У 1972 році п'ятьох осіб заарештували за спробу проникнути в штаб Демократичної партії у готелі "Вотергейт". Розслідування викрило шокуючі факти: виявилося, що Ніксон і його оточення санкціонували прослуховування та шпигунство проти політичних опонентів.

Після розкриття скандалу Ніксон був змушений піти у відставку, ставши першим президентом США, який добровільно залишив свій пост. Вотергейт потряс націю, породивши глибоку недовіру до уряду та посиливши вимоги до прозорості у політиці.

Готель "Вотергейт" (фото: Вікіпедія)

Вибори 2000 року: підрахунок голосів у Флориді та справа у Верховному суді

Президентські вибори 2000 року між Джорджем Бушем-молодшим та Альбертом Гором також увійшли в історію через безпрецедентний спір щодо підрахунку голосів.

Після первинного підрахунку у штаті Флорида різниця між кандидатами була настільки малою, що був ініційований повторний перерахунок голосів. Суперечка тривала кілька тижнів, доки справа не дійшла до Верховного суду США, який постановив припинити перерахунок, фактично віддавши перемогу Бушу.

Ця ситуація викликала масове невдоволення та численні суперечки щодо необхідності перегляду виборчого процесу. Багато виборців вважали, що результат був визначений не цілком демократичним шляхом, і події 2000 року досі залишаються одними з найбільш обговорюваних в історії американської політики.

Джордж Буш-молодший (фото: Вікіпедія)

Вибори 2016 року: втручання Росії та кібератаки

Вибори 2016 року між Дональдом Трампом і Гілларі Клінтон стали одними з найнапруженіших в новітній історії США. Невдовзі після виборів почалося розслідування про можливе втручання Росії у виборчий процес.

Звинувачення включали кібератаки, злам електронної пошти Демократичної партії та поширення дезінформації у соціальних мережах. Спеціальний радник Роберт Мюллер провів розслідування, під час якого було встановлено, що втручання траплялося, хоча і не було доведено змови між Трампом і Росією.

Ці події викликали глибоку кризу довіри в суспільстві і підкреслили необхідність посилити захист виборів та протидію кібератакам, залишивши значний слід у політичному житті США.

Дональд Трамп та Гілларі Клінтон на виборах 2016 року (фото: Вікіпедія)