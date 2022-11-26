Іванів день: які існують традиції та що заборонено сьогодні робити
26 листопада за православним церковним календарем українці відзначають Іванів день, або день Івана Златоуста.
Окрім того, сьогодні всесвітній день логіста, міжнародний день боротьби з ожирінням і міжнародний день захисту прав жінок.
Які традиції, вірування та заборони існували для наших предків 26 листопада - читайте нижче в матеріалі Styler.
Хто такий Іван Златоуст?
Іоан Златоуст був архієпископом Константинопольським, який жив у 4-5 століттях. Він народився в Антіохії в сім'ї чиновника і здобув чудову освіту.
Іван рано почав вивчати Святе Письмо і незабаром прийняв християнство, а потім і чернецтво. Одного разу йому запропонували стати єпископом, але він ухилився від сану та пішов жити в пустелі. Там Іоан написав кілька рукописів.
Незабаром Іоанна висвятили у проповідники та довірили нести Слово Боже людям. Протягом двадцяти років Іван проповідував у храмі, за що отримав прізвище Златоуст.
Традиції цього дня
У цей день предки водили своїх дітей до знахарів, щоб вилікувати хвороби. Православні віряни читали молитви Іоанну Златоусту, щоб отримати захист від шахраїв і брехунів.
Крім того, 26 листопада починалася так звана "пельменна пора". Господині ліпили пельмені з різними начинками та частували всіх знайомих, близьких. Решту пельменів зсипали в мішки та зберігали на вулиці.
Заборони 26 листопада
У цей день православна церква забороняє багато працювати. Також не рекомендується лаятися та ображатися.
Краще не давайте грошей в борг, бо буде конфлікт з тією людиною. Не варто також сьогодні вирушати в подорож: вона не принесе бажаних емоцій.
На Іванів день було заведено ліпити пельмені (фото: Freepik)
Прикмети на Івана Златоуста
- На Златоуста було заведено ліпити пельмені. Чим більше наліпити й з'їсти - тим успішнішим буде наступний рік.
- Якщо вітер затихає тільки до вечора, то чекай потепління найближчими днями.
- Коли зірки на небі мерехтять яскраво - буде снігова та вітряна погода.
- Шум лісу - до нещастя.
- Сніжна буря вдень - вночі буде мороз.
- Дерева вкрилися інеєм - наступний рік буде урожайний.
Кого вітати з іменинами?
26 листопада свій день ангела відзначають Антон (Антонін), Герман, Іван, Манефа, Никифор, Кіндрат, Леон, Леонард, а також Сильвестр.
Окрім того, кажуть, що людям, чиє ім'я починається на літеру "І", посміхнеться удача. Тому, можливо, сьогодні це будете саме ви!
До речі, раніше ми розповідали, як насправді потрібно ліпити пельмені. Іванів день ідеально підходить для того, щоб освоїти цю навичку!