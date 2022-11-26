Іванів день: які існують традиції та що заборонено сьогодні робити

Окрім того, сьогодні всесвітній день логіста, міжнародний день боротьби з ожирінням і міжнародний день захисту прав жінок.

26 листопада за православним церковним календарем українці відзначають Іванів день, або день Івана Златоуста.

Які традиції, вірування та заборони існували для наших предків 26 листопада - читайте нижче в матеріалі Styler.

Хто такий Іван Златоуст?

Іоан Златоуст був архієпископом Константинопольським, який жив у 4-5 століттях. Він народився в Антіохії в сім'ї чиновника і здобув чудову освіту.

Іван рано почав вивчати Святе Письмо і незабаром прийняв християнство, а потім і чернецтво. Одного разу йому запропонували стати єпископом, але він ухилився від сану та пішов жити в пустелі. Там Іоан написав кілька рукописів.

Незабаром Іоанна висвятили у проповідники та довірили нести Слово Боже людям. Протягом двадцяти років Іван проповідував у храмі, за що отримав прізвище Златоуст.

Традиції цього дня

У цей день предки водили своїх дітей до знахарів, щоб вилікувати хвороби. Православні віряни читали молитви Іоанну Златоусту, щоб отримати захист від шахраїв і брехунів.

Крім того, 26 листопада починалася так звана "пельменна пора". Господині ліпили пельмені з різними начинками та частували всіх знайомих, близьких. Решту пельменів зсипали в мішки та зберігали на вулиці.

Заборони 26 листопада

У цей день православна церква забороняє багато працювати. Також не рекомендується лаятися та ображатися.

Краще не давайте грошей в борг, бо буде конфлікт з тією людиною. Не варто також сьогодні вирушати в подорож: вона не принесе бажаних емоцій.

На Іванів день було заведено ліпити пельмені (фото: Freepik)

Прикмети на Івана Златоуста

На Златоуста було заведено ліпити пельмені. Чим більше наліпити й з'їсти - тим успішнішим буде наступний рік.

Якщо вітер затихає тільки до вечора, то чекай потепління найближчими днями.

Коли зірки на небі мерехтять яскраво - буде снігова та вітряна погода.

Шум лісу - до нещастя.

Сніжна буря вдень - вночі буде мороз.

Дерева вкрилися інеєм - наступний рік буде урожайний.

Кого вітати з іменинами?

26 листопада свій день ангела відзначають Антон (Антонін), Герман, Іван, Манефа, Никифор, Кіндрат, Леон, Леонард, а також Сильвестр.

Окрім того, кажуть, що людям, чиє ім'я починається на літеру "І", посміхнеться удача. Тому, можливо, сьогодні це будете саме ви!