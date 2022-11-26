Иванов день: какие существуют традиции и что запрещено сегодня делать

Кроме того, сегодня всемирный день логиста, международный день борьбы с ожирением и международный день защиты прав женщин.

26 ноября по православному церковному календарю украинцы отмечают Иванов день или день Ивана Златоуста.

Какие традиции, верования и запреты существовали для наших предков 26 ноября - читайте ниже в материале Styler.

Кто такой Иван Златоуст?

Иоанн Златоуст был архиепископом Константинопольским, который жил в 4-5 веках. Он родился в Антиохии в семье чиновника и получил отличное образование.

Иоанн рано начал изучать Священное Писание и вскоре принял христианство, а затем и монашество. Однажды ему предложили стать епископом, но он уклонился от сана и ушел жить в пустыне. Там Иоанн написал несколько рукописей.

Вскоре Иоанна рукоположили в проповедники и доверили нести Слово Божье людям. В течение двадцати лет Иоанн проповедовал в храме, за что получил фамилию Златоуст.

Традиции этого дня

В этот день предки водили своих детей к знахарям, чтобы вылечить болезни. Православные верующие читали молитвы Иоанну Златоусту, чтобы получить защиту от мошенников и лжецов.

Кроме того, 26 ноября начиналась так называемая "пельменная пора". Хозяйки лепили пельмени с разными начинками и угощали всех знакомых, близких. Остальные пельмени ссыпали в мешки и хранили на улице.

Запреты 26 ноября

В этот день православная церковь запрещает много работать. Также не рекомендуется ругаться и обижаться.

Лучше не давайте денег в долг, потому что будет конфликт с тем человеком. Не стоит также сегодня отправляться в путешествие: оно не принесет желаемых эмоций.

На Иванов день было принято лепить пельмени (фото: Freepik)

Приметы на Ивана Златоуста

На Златоуста было принято лепить пельмени. Чем больше налепить и съесть - тем успешнее будет следующий год.

Если ветер утихает только к вечеру, то жди потепления в ближайшие дни.

Когда звезды на небе мерцают ярко - будет снеговая и ветреная погода.

Шум леса - к несчастью.

Снежная буря днем ​​- ночью будет мороз.

Деревья покрылись инеем - следующий год будет урожайный.

Кого поздравлять с именинами?

26 ноября свой день ангела отмечают Антон (Антонин), Герман, Иван, Манефа, Никифор, Кондратий, Леон, Леонард, а также Сильвестр.

Кроме того, говорят, что людям, чье имя начинается на букву "И", улыбнется удача. Поэтому, может быть, сегодня это будете именно вы!