"Немає і не було такого": в ПЦУ зробили заяву про свято Івана Купала

7 липня 2023 українці щорічно відзначають важливе свято, яке в народі називають Івана Купала. Але в ПЦУ з цим не згодні, адже Купало - дохристиянський бог, і в цей день у храмах згадують зовсім не його, а іншого Івана - Іоана Предтечу, того самого, що став Хрестителем Ісуса.

Що думають в Православній церкві України про це свято, дізнайтеся з матеріалу Styler далі.

Що насправді святкують 7 липня?

У Facebook ПЦУ розповіли, що справжні віряни, які прийдуть на службу напередодні свята, тобто на вечірню 6 липня, дізнаються, що церква 7 липня за юліанським календарем вшановує Народження, або Різдво, чесного славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана.

А от такого святого, як Іван Купала ніколи не було.

"Немає і не було у християн такого святого - "Івана Купала". Купало - це назва язичницького божества, якого різні дослідники характеризують так: "божество продовження роду", "покровитель водойм", "поганський бог земних плодів" тощо. Святкували і приносили жертву цьому божеству в день літнього сонцестояння, яке припадало на 24 червня за старим (7 липня - за новим) стилем", - говориться в повідомленні прес-служби ПЦУ.

Звідки пішли всі обряди на свято і чи мають вони відношення до церкви

Як пояснили в ПЦУ, у цей час, коли день був найдовшим, а ніч - найкоротшою в році, в момент розквіту природи, коли все навколо розвивається, зеленіє, квітне - тоді язичники влаштовували магічні обряди, аби вшанувати сонце як джерело тепла, світла і життя, і задобрити божеств, які б "допомогли" зберегти майбутні врожаї.

Саме звідси пішли всі відповідні обрядові дійства, які пов'язані з віруваннями, що в цей день "сонце купається у воді", тому й вода, як і вогонь, нібито має особливу, "чудодійну" силу.

В церкві пояснюють, що всі "купальські" ритуали, повʼязані з водою, вогнем, рослинами - є суто язичницькими і жодного стосунку до шанування пророка Іоана не мають.

А от Іваном Купала прозвали, коли на зміну язичництва прийшло християнство і сильно вплинуло на прадавні народні вірування.

Чи можуть віряни брати участь в купальських гуляннях

"Щодо участі вірян у "народних купальських гуляннях", то враховуючи, що церква до них не має стосунку, вважаючи їх відлунням язичницьких обрядів, беручи до уваги також, що нині є час посту - від таких "гулянь" слід утримуватися.

Натомість молитва і добрі справи на вшанування справжнього святого Івана - Господнього Предтечі, будуть богоугодними та для вірних духовно корисними", - заявили в православній церкві.

Зазначимо, що в ПЦУ вже ухвалили рішення переходу на новоюліанський літургійний календар, тож імовірно вже з 2024-го дата свята зміниться.