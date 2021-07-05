Ивана Купала 2021: все традиции и запреты этого праздника

Традиции и обряды на Ивана Купала

Праздник Ивана Купала отмечают с древних времен и ранее его дата совпадала с днем летнего солнцестояния. Самое большое значение имеет ночь на Ивана Купала, так как все обряды были связаны именно с ней.

Считалось, что до захода солнца накануне праздника нужно обязательно искупаться – в бане, в реках или озерах. Ночью начинали жечь костры, и проводить ритуалы гадания. В древние времена верили, что именно в этот период на землю выходила вся нечистая сила – лешие, ведьмы и злые духи. А вода и огонь помогает от них защититься.

У купальского костра обычно собиралась молодежь, которая водила хороводы и плясала. Влюбленные прыгали через костер, взявшись за руки и считалось, что, если они не разжали руки – любовь будет крепкая. В купальский костер также кидали вещи больных людей – сжигали болезни.

На Ивана Купала ночью собирали травы – считалось, что именно в эту ночь они наделены целительной силой. Их собирали, сушили и использовали целый год для лечения, защиты и в качестве оберегов.

Самой счастливой травой считался папоротник, который цветет раз в году – в купальскую ночь. Кто сможет найти цветущий папоротник и убежать от злых духов – научится понимать язык растений и животных, а также – обязательно найдет сокровища.

Запреты на Ивана Купала

В ночь на Ивана Купала спать нельзя – в это время посыпается вся нечистая сила.

С 6 на 7 июля от воды нужно держаться подальше беременным, детям и старикам. Считается, что нечистая сила может причинить им вред.

На Ивана Купала нельзя ничего отдавать, продавать, брать или давать в долг – это все приведет к бедности.

Если в этот день человек найдет деньги на дороге, даже большую сумму – брать нельзя ни в коем случае.

Женщины на Ивана Купала должны обязательно праздновать и выходить к костру. В древние времена костры на праздник стороной обходили только ведьмы.

Нельзя по лесу ходить в одиночестве после захода солнца – можно не вернуться.

Купаться в водоемах можно только до захода солнца или на рассвете – ночью могут утянуть русалки или водяной под воду.