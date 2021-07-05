Івана Купала 2021: всі традиції і заборони цього свята

Традиції та обряди на Івана Купала

Свято Івана Купала відзначають з давніх часів і раніше його дата збігалася з днем літнього сонцестояння. Найбільше значення має ніч на Івана Купала, оскільки всі обряди були пов'язані саме з нею.

Вважалося, що до заходу сонця напередодні свята потрібно обов'язково скупатися – в лазні, в річках або озерах. Вночі починали палити багаття, і проводити ритуали ворожіння. У стародавні часи вірили, що саме в цей період на землю виходила вся нечиста сила – лісовики, відьми та злі духи. А вода і вогонь допомагає від них захиститися.

Біля купальського багаття зазвичай збиралася молодь, яка водила хороводи та танцювала. Закохані стрибали через багаття, взявшись за руки й вважалося, що, якщо вони не розтиснули руки – любов буде міцна. У купальське багаття також кидали речі хворих людей - спалювали хвороби.

На Івана Купала вночі збирали трави - вважалося, що саме в цю ніч вони наділені цілющою силою. Їх збирали, сушили та використовували цілий рік для лікування, захисту і в якості оберегів.

Найщасливішою травою вважався папороть, який цвіте раз на рік – в купальську ніч. Хто зможе знайти квітучу папороть і втекти від злих духів – навчиться розуміти мову рослин і тварин, а також – обов'язково знайде скарби.

Заборони на Івана Купала

У ніч на Івана Купала спати не можна - в цей час посипається вся нечиста сила.

З 6 на 7 липня від води потрібно триматися подалі вагітним, дітям і людям похилого віку. Вважається, що нечиста сила може завдати їм шкоди.

На Івана Купала не можна нічого віддавати, продавати, брати або давати в борг – це все призведе до бідності.

Якщо в цей день людина знайде гроші на дорозі, навіть велику суму – брати не можна ні в якому разі.

Жінки на Івана Купала повинні обов'язково святкувати та виходити до багаття. У стародавні часи багаття на свято стороною обходили тільки відьми.

Не можна по лісі ходити на самоті після заходу сонця - можна не повернутися.

Купатися у водоймах можна тільки до заходу сонця або на світанку – вночі можуть потягнути русалки або водяний під воду.