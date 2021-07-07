Ивана Купала 2021: яркие поздравления в стихах, открытках и видео с колоритным праздником

Поздравления с Иваном Купала 2021 в стихах, картинках, прозе и видео

В ночь накануне Ивана Купалы

Девушка долго венок заплетала:

Множество трав и душистых цветов -

Вот и веночек купальский готов!

Вы и сегодня венок заплетайте:

Счастье и радость, добро собирайте,

Нежность и милость в него добавляйте,

День этот чистый улыбкой встречайте!

***

Каждому на ночь Купалы,

Клад и золота не мало!

По русалке в одни руки,

Хотя можно и две штуки!

Ведьм охапку, у костров,

Девам знатных женихов,

Пожилым трав и здоровья.

Пожелания с любовью,

Эти я дарю всем вам,

Веселитесь нынче в хлам!

Чудо в жизнь впускайте сами

И оно прибудет с вами!

***

***

От всего сердца в день Ивана Купала хочу, чтобы судьба была щедрой, природа вокруг тебя - пышной, вода - чистой, огонь души твоей - ярким. Пусть ты всегда будешь бодр, и пусть удача всегда будет к тебе добра. Поздравляю!

***

День встречайте радостный -

Ивана Купала,

Желаю, чтоб счастливая

Жизнь у вас настала.

Ярко пусть костры

Купальские горят,

По реке плывут

Пусть венки девчат.

Папоротник в чаще

Лесной пусть расцветет,

Счастье в ночь купальскую

Каждый пусть найдет.

***

Поздравляю с Ивана Купала и от души желаю зажечь в своей душе тот самый - самый яркий огонек надежды и пусть он приведет тебя к заветной мечте, к большой любви, к доброму счастью, к настоящему чуду.

***

***

Волшебная ночь на Ивана Купала

Таит в себе всяких загадок немало!

Вода, говорят, добавляет здоровья,

Огонь очищает от скверны, злословья!

Пускай благодать в эту ночь снизойдет,

Печаль и нужду за собой уведет!

Живите, любите, друг друга цените,

Сквозь годы любовь свою смело несите!

***

В этот замечательный летний день существуют замечательные традиции. Смотреть на тень венка, который плывет по течению реки, радоваться приходу лета и треску костра - это необычный праздник, и в нем что-то таинственное, связь с природой. Вряд ли весь остальной мир поймет, зачем прыгать через костер, рискуя здоровьем, вести поиски несуществующего цветка и для чего нужны ночные купания. Но мы знаем, в чем прелесть этого праздника. Будем любить и верить в сказку! С праздником Ивана Купала!

***

В чародейскую ночь на Ивана Купала

Оживают все травы, деревья, цветы,

Для магического и колдовского бала

Выбираются ведьмы из темноты!

Но не стоит поверий народных пугаться,

Нужно в день этот выбрать большой водоем

И для крепости тела в нем искупаться,

Ну а после устроить прыжки над костром!

***

***

В прекрасный добрый летний день

Всех поздравляем мы людей.

И пусть очистит мир Купала,

Чтобы любовь им править стала,

Чтоб папороть цвела роскошно,

Чтоб все решить было возможно,

Чтобы любили все друг друга

И радостью жила округа.

Чтоб мир наполнился добром

И всем уютно было в нем!

***

В день Ивана Купала запали в своей душе яркий огонек счастья, радости и надежды. Будь всегда счастливее всех, береги здоровье и крепко держи удачу за хвостик, чтобы не выскользнула!

***

***

На Ивана на Купалу

Смеха, радости немало.

С песней водит хороводы

Под берёзками народ,

И на землю, и на воды

Солнце щедро свет свой льет.

Праздник света, праздник света!

Золотая горка лета!

В этот праздник снова молод

И силен славянский бог.

И девичий волос долог,

И цветет в ночи цветок…

На Ивана на Купалу

Все приглядывают пару

И для суженого девы

Из цветов венок плетут.

Над рекой плывут напевы,

За собою в даль зовут.

И трещотки, и свирели

Над кострами загудели.

День влюблённых и любимых,

Нам надежду подари,

Всех родных, далеких, милых

Светом солнца озари!

***

***

Желаю тебе вдоволь натанцеваться у костра и найти волшебный папоротник. Пусть брошенный в реку венок принесет тебе радостную весть! Желаю тебе в полночь трижды обежать вокруг ржаного поля обнаженной и после этого обряда найти своего суженого. Веселись сегодня так, чтобы было что вспомнить в будущем. С праздником Ивана Купала!

***

По древним славянским заветам,

От предков придя по векам,

Загадочный праздник, воспетый,

Добрался с легендами к нам!

Разгадка былого величия,

А может, открытие себя?

В воде свое видим обличие,

Очнувшись от грез и любя!

Купала приходит, как сказка.

... а сказок так мало уже.

Романтика, нежность и ласка

У всех нас хранится в душе!

***

***

Праздник этот, словно тайна,

К нам приходит среди лета.

Праздник сей - Иван Купала,

День костров, веночков, смеха.

В этот день тебе желаю

Всех желаний исполненья.

Отмечай его с друзьями

И в отличном настроении.

Пусть, как пламя, очень ярко

Жизнь успехом засияет,

Словно дым, уйдут обманы

И судьба подругой станет.

***

Сегодня наши предки праздновали Ивана Купала, это та ночь, когда все зло остается по другую сторону костра. Пусть же так и будет в жизни каждого из нас, пусть цветок папоротника найдет каждый, кому нужно чудо. И пусть впереди ждет только счастье и радость, а горести будут сожжены в ярком пламени.

***

***