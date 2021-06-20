Ивана Купала 2021: дата, самые важные традиции и запреты древнейшего праздника

История праздника

Ивана Купала является одним из древнейших славянских праздников. Его начали отмечать еще во времена язычества, и некоторые традиции дошли до нашего времени.

Этот день издревле был связан с различными ритуалами, обрядами, традициями и поверьями. В народе искреннее верили, что на Ивана Купала духи земли, воды и огня разговаривают с людьми, что может как навредить им, так и дать неисчерпаемые силы.

После крещения Руси этот языческий праздник объединили с важным христианским - Рождеством Иоанна Предтечи (Иоанна Крестителя).

Важнейшие традиции праздника

Этот праздник, как правило, отмечают массовыми гуляниями, которые в язычестве были связаны с почитанием Солнца. Причем празднование начиналось в ночь с 6 на 7 июля еще до заката.

Считается, что природа в это время наполняется чудодейственными и целебными свойствами. Поэтому большинство обычаев были связаны с огнем, водой и травами.

До заката нужно было искупаться в речке. Женщины с таким ритуалом получали красоту, а мужчины - силу. А вот ночью в воду заходить уже нельзя.

Обязательно нужно было разводить и всю ночь поддерживать костры, через которые конечно же прыгали.

Что строго запрещено делать на Ивана Купала

В купальскую ночь нельзя спать, так как в это время просыпается вся нечисть, а ритуалами ее отпугивали.

Запрещено отдавать, продавать или одалживать что-либо - это сулит бедность.

Нельзя подымать с земли и забирать себе найденные деньги - вместе с ними в дом можно принести беду.

Подальше от воды следует держаться беременным, детям и пожилым людям.

Через купальский очаг нельзя перепрыгивать с кем-либо - можно только с любимым человеком.

Интересные приметы на Ивана Купала

На Ивана Купала незамужние девушки гадали на венках, которые опускали в реку. Если он уплыл далеко - к счастливому браку, а утонул - еще год свадьбы не жди.

Также в праздник срывали цветок богатки (научное название - мелколепестник едкий) и клали его под подушку. Если бутон распустится - скоро свадьба, а завял - нужно подождать.

Прыгая через костер с любимым, важно не расцепить руки. Это означает долгий и счастливый брак. Семейное благо сулят и искры, которые летят вслед прыгающей паре.

Считалось, если искупаться в водоеме на Ивана Купала, можно избавится от всех болезней.