Івана Купала 2021: дата, найважливіші традиції і заборони стародавнього свята

Івана Купала є одним з найвідоміших народних свят, яке щорічно відзначається в ніч з 6 на 7 липня. За старим стилем цей час збігався з днем літнього сонцестояння, що надавало йому сакрального значення. У православному календарі це також важлива дата - Різдво Іоанна Предтечі.
Про важливі традиції стародавнього містичного свята, що не можна робити в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі.
Івана Купала є одним з найдавніших слов'янських свят. Його почали відзначати ще за часів язичництва, і деякі традиції дійшли до нашого часу.
Цей день здавна був пов'язаний з різними ритуалами, обрядами, традиціями та повір'ями. У народі щиро вірили, що на Івана Купала духи землі, води і вогню розмовляють з людьми, що може як нашкодити їм, так і дати невичерпні сили.
Після хрещення Русі це язичницьке свято об'єднали з важливим християнським - Різдвом Іоанна Предтечі (Іоанна Хрестителя).
Це свято, як правило, відзначають масовими гуляннями, які в язичництві були пов'язані з шануванням Сонця. Причому святкування починалося в ніч з 6 на 7 липня ще до заходу.
Вважається, що природа в цей час наповнюється чудодійними і цілющими властивостями. Тому більшість звичаїв були пов'язані з вогнем, водою і травами.
До заходу потрібно було скупатися в річці. Жінки з таким ритуалом отримували красу, а чоловіки - силу. А ось вночі в воду заходити вже не можна.
Обов'язково потрібно було розводити і всю ніч підтримувати багаття, через які звичайно ж стрибали.
На Івана Купала незаміжні дівчата ворожили на вінках, які опускали в річку. Якщо він поплив далеко - до щасливого шлюбу, а потонув - ще рік весілля не чекай.
Також у свято зривали квітку багатки і клали його під подушку. Якщо бутон розпуститься - скоро весілля, а зів'яв - потрібно почекати.
Стрибаючи через багаття з коханим, важливо не розчепити руки. Це означає довгий і щасливий шлюб. Сімейне благо обіцяють і іскри, які летять слідом парі.
Вважалося, якщо скупатися у водоймі на Івана Купала, можна позбутися від усіх хвороб.
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