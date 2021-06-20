Івана Купала 2021: дата, найважливіші традиції і заборони стародавнього свята

Історія свята

Івана Купала є одним з найдавніших слов'янських свят. Його почали відзначати ще за часів язичництва, і деякі традиції дійшли до нашого часу.

Цей день здавна був пов'язаний з різними ритуалами, обрядами, традиціями та повір'ями. У народі щиро вірили, що на Івана Купала духи землі, води і вогню розмовляють з людьми, що може як нашкодити їм, так і дати невичерпні сили.

Після хрещення Русі це язичницьке свято об'єднали з важливим християнським - Різдвом Іоанна Предтечі (Іоанна Хрестителя).

Найважливіші традиції свята

Це свято, як правило, відзначають масовими гуляннями, які в язичництві були пов'язані з шануванням Сонця. Причому святкування починалося в ніч з 6 на 7 липня ще до заходу.

Вважається, що природа в цей час наповнюється чудодійними і цілющими властивостями. Тому більшість звичаїв були пов'язані з вогнем, водою і травами.

До заходу потрібно було скупатися в річці. Жінки з таким ритуалом отримували красу, а чоловіки - силу. А ось вночі в воду заходити вже не можна.

Обов'язково потрібно було розводити і всю ніч підтримувати багаття, через які звичайно ж стрибали.

Що строго заборонено робити на Івана Купала

У купальську ніч не можна спати, так як в цей час прокидається вся нечисть, а ритуалами її відлякували.

Заборонено віддавати, продавати або позичати що-небудь - це обіцяє бідність.

Не можна піднімати з землі і забирати собі знайдені гроші - разом з ними в будинок можна принести біду.

Подалі від води слід триматися вагітним, дітям і літнім людям.

Через купальське вогнище не можна перестрибувати з ким-небудь - можна тільки з коханою людиною.

Цікаві прикмети на Івана Купала

На Івана Купала незаміжні дівчата ворожили на вінках, які опускали в річку. Якщо він поплив далеко - до щасливого шлюбу, а потонув - ще рік весілля не чекай.

Також у свято зривали квітку багатки і клали його під подушку. Якщо бутон розпуститься - скоро весілля, а зів'яв - потрібно почекати.

Стрибаючи через багаття з коханим, важливо не розчепити руки. Це означає довгий і щасливий шлюб. Сімейне благо обіцяють і іскри, які летять слідом парі.

Вважалося, якщо скупатися у водоймі на Івана Купала, можна позбутися від усіх хвороб.