Иван Дорн дал "братский" концерт в России: "пусть никто не пробивает честь твою и кремль твой"

Свое поздравление в стихах артист зачитал прямо со сцены:

"Реки за спиной сливают русло: два - в один поток.

Стрелка град оберегает восьмисотый уже год.

Этот град я поздравляю! Юбиляр ты мой родной.

Пусть никто не пробивает честь твою и кремль твой.

Нижний Новгород холмистый с характерною чертой

Добрых жителей и чистых, и всегда готовых в бой.

Что ж, зацепимся за это, приготовься к бою, брат".

После этих строк зрители бурно зааплодировали Дорну. Им понравился данный стих.

"Ну что, Нижний, ты сдаешься? Банде дашь отпор?

Ну тогда вас дорнобанда вызывает на танцпол.

Кто из нас первее стихнет, перестанет танцевать,

Побежит на ручки к маме и пораньше ляжет спать,

Тот и станет проигравшим. Нижний Новгород отдаст", - продолжил певец.

Иван придумал для Нижнего Новгорода новые звания. Он заявил, что город можно называть не только столицей закатов, но и столицей рассветов, а еще столицей прекрасных людей, любви и танцев, бодрого духа, и громкого звука.

Также на сцену к Дорну поднялась звезда сериала "Чики" Ирина Горбачева. Она зажгла под песню "Бигуди".

Ирина Горбачева на сцене с Иваном Дорном (скриншот с Instagram)