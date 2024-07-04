Італія заплатить 30 тис. євро тим, хто переїде жити у мальовничі села Тоскани: що для цього треба

Що відомо про програму "Резиденція в горах"

Ця ініціатива є частиною ширших зусиль італійського уряду щодо боротьби зі знелюдненням сільських районів регіону.

Так, за останні десятиліття багато людей з Тоскани та інших сільських регіонів країни переїхали до міст у пошуках кращих можливостей працевлаштування та освіти. Це призвело до занепаду багатьох малих населених пунктів, що своєю чергою негативно вплинуло на місцеву економіку та культуру.

Нова програма має на меті стимулювати інтерес людей з різних куточків планети до життя в сільській місцевості Італії та допомогти відродити ці села.

"Ми хочемо, щоб люди знову відкрили для себе красу та потенціал наших сіл. Ця програма пропонує людям реальну можливість розпочати нове життя в чудовому місці", - говорить регіональна міністерка Тоскани Стефанія Басса.

Як виглядає Тоскана (фото: Вікіпедія)

Хто може переїхати в Тоскану

В рамках програми "Резиденція в горах" пропонується одноразова виплата тим, хто погодиться жити та працювати в одному з тисячі сіл з населенням менш як дві тисячі людей.

Щоб отримати цю допомогу, заявники повинні:

бути молодшими за 40 років

мати робочий договір з роботодавцем у Тоскані

погодитися жити в селі не менше п'яти років.

Програма вже отримала значну зацікавленість з боку людей з усієї Італії та інших країн світу.

За словами Басси, очікується, що перші виплати будуть здійснені вже цього року.

Плюси та мінуси програми

Дана ініціатива може мати значний вплив на Тоскану та інші сільські регіони Італії.

Якщо вона буде успішною, то може призвести до зростання населення, нових інвестицій та відродження місцевої економіки.

Однак існують й деякі побоювання щодо даної урядової програми.

Так, деякі люди вважають, що сума допомоги недостатньо велика, щоб стимулювати людей до переїзду, а інші стурбовані тим, що програма може призвести до джентрифікації сільських районів - процесу, коли через наплив багатших мешканців відбуваються істотні зміни в демографії, зокрема піднімається середній дохід, зменшується розмір родини, змінюються характер та культура тощо.

Однак тільки час покаже, чи буде ця програма успішною.

Як виглядає Тоскана (фото: Getty Images)

Де знаходиться Тоскана

Тоскана - це мальовничий регіон в центральній Італії, відомий своїми мальовничими краєвидами (горбистими пагорбами, оливковими гаями, виноградниками та кипарисами), багатою історією та культурою.

Саме в цьому регіоні знаходяться такі популярні серед туристів міста, як Флоренція, Сієна та Піза, кожне з яких має свою неповторну атмосферу та історичні пам'ятки.

Тоскана була домом для багатьох цивілізацій протягом століть, включаючи етрусків, римлян та флорентійців. Ця багата історія відображається в багатьох історичних пам'ятках регіону.

Окрім вищезазначеного, Тоскана також славиться своїми численними пляжами на узбережжі Лігурійського моря, заповідниками та національними парками, смачними стравами тосканської кухні (біфштекс по-флорентійськи, різотто з білими грибами та панна-котта) і, звісно ж, чудовими винами.

Як виглядає Тоскана (фото: Вікіпедія)