Италия заплатит 30 тыс. евро тем, кто переедет жить в живописные села Тосканы: что для этого нужно

Что известно о программе "Резиденция в горах"

Эта инициатива является частью усилий итальянского правительства по борьбе с обезлюдением сельских районов региона.

Так, за последние десятилетия многие из Тосканы и других сельских регионов страны переехали в города в поисках лучших возможностей трудоустройства и образования. Это привело к упадку многих малых населенных пунктов, что в свою очередь негативно повлияло на местную экономику и культуру.

Новая программа - стимулировать интерес людей из разных уголков планеты к жизни в сельской местности Италии и помочь возродить эти села.

"Мы хотим, чтобы люди снова открыли для себя красоту и потенциал наших сел. Эта программа предлагает людям реальную возможность начать новую жизнь в отличном месте", - говорит региональный министр Тосканы Стефания Басса.

Как выглядит Тоскана (фото: Википедия)

Кто может переехать в Тоскану

В рамках программы "Резиденция в горах" предлагается единовременная выплата тем, кто согласится жить и работать в одной из тысяч сел с населением менее двух тысяч человек.

Чтобы получить эту помощь, заявители должны:

быть моложе 40 лет

иметь рабочий договор с работодателем в Тоскане

согласиться жить в деревне не менее пяти лет.

Программа уже получила значительный интерес со стороны людей со всей Италии и других стран мира.

По словам Бассы, ожидается, что первые выплаты будут произведены уже в этом году.

Плюсы и минусы программы

Данная инициатива может оказать большое влияние на Тоскану и другие сельские регионы Италии.

Если она будет успешной, то может привести к росту населения, новым инвестициям и возрождению местной экономики.

Однако существуют и некоторые опасения по поводу данной правительственной программы.

Так, некоторые люди считают, что сумма помощи недостаточно велика, чтобы стимулировать людей к переезду, а другие обеспокоены тем, что программа может привести к джентрификации сельских районов - процессу, когда из-за наплыва богатых жителей происходят существенные изменения в демографии, в частности поднимается средний доход, уменьшается размер семьи, изменяются характер и культура и т.д.

Однако только время покажет, будет ли эта программа успешной.

Как выглядит Тоскана (фото: Getty Images)

Где находится Тоскана

Тоскана - это живописный регион в центральной Италии, известный своими живописными видами (холмистыми холмами, оливковыми рощами, виноградниками и кипарисами), богатой историей и культурой.

Именно в этом регионе находятся такие популярные среди туристов города, как Флоренция, Сиена и Пиза, каждый из которых имеет свою неповторимую атмосферу и достопримечательности.

Тоскана была домом для многих цивилизаций на протяжении веков, включая этрусков, римлян и флорентийцев. Эта богатая история отображается во многих исторических достопримечательностях региона.

Кроме вышеупомянутого, Тоскана также славится своими многочисленными пляжами на побережье Лигурийского моря, заповедниками и национальными парками, вкусными блюдами тосканской кухни (бифштекс по-флорентийски, ризотто с белыми грибами и панна-котта) и, конечно же, отличными винами.

Как выглядит Тоскана (фото: Википедия)