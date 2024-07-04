Италия заплатит 30 тыс. евро тем, кто переедет жить в живописные села Тосканы: что для этого нужно

Итальянское правительство предлагает финансовое вознаграждение в размере 32 тыс. евро людям, готовым переехать в сельскую местность Тосканы.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Business Insider.
Эта инициатива является частью усилий итальянского правительства по борьбе с обезлюдением сельских районов региона.
Так, за последние десятилетия многие из Тосканы и других сельских регионов страны переехали в города в поисках лучших возможностей трудоустройства и образования. Это привело к упадку многих малых населенных пунктов, что в свою очередь негативно повлияло на местную экономику и культуру.
Новая программа - стимулировать интерес людей из разных уголков планеты к жизни в сельской местности Италии и помочь возродить эти села.
"Мы хотим, чтобы люди снова открыли для себя красоту и потенциал наших сел. Эта программа предлагает людям реальную возможность начать новую жизнь в отличном месте", - говорит региональный министр Тосканы Стефания Басса.
Как выглядит Тоскана (фото: Википедия)
В рамках программы "Резиденция в горах" предлагается единовременная выплата тем, кто согласится жить и работать в одной из тысяч сел с населением менее двух тысяч человек.
Чтобы получить эту помощь, заявители должны:
Программа уже получила значительный интерес со стороны людей со всей Италии и других стран мира.
По словам Бассы, ожидается, что первые выплаты будут произведены уже в этом году.
Данная инициатива может оказать большое влияние на Тоскану и другие сельские регионы Италии.
Если она будет успешной, то может привести к росту населения, новым инвестициям и возрождению местной экономики.
Однако существуют и некоторые опасения по поводу данной правительственной программы.
Так, некоторые люди считают, что сумма помощи недостаточно велика, чтобы стимулировать людей к переезду, а другие обеспокоены тем, что программа может привести к джентрификации сельских районов - процессу, когда из-за наплыва богатых жителей происходят существенные изменения в демографии, в частности поднимается средний доход, уменьшается размер семьи, изменяются характер и культура и т.д.
Однако только время покажет, будет ли эта программа успешной.
Как выглядит Тоскана (фото: Getty Images)
Тоскана - это живописный регион в центральной Италии, известный своими живописными видами (холмистыми холмами, оливковыми рощами, виноградниками и кипарисами), богатой историей и культурой.
Именно в этом регионе находятся такие популярные среди туристов города, как Флоренция, Сиена и Пиза, каждый из которых имеет свою неповторимую атмосферу и достопримечательности.
Тоскана была домом для многих цивилизаций на протяжении веков, включая этрусков, римлян и флорентийцев. Эта богатая история отображается во многих исторических достопримечательностях региона.
Кроме вышеупомянутого, Тоскана также славится своими многочисленными пляжами на побережье Лигурийского моря, заповедниками и национальными парками, вкусными блюдами тосканской кухни (бифштекс по-флорентийски, ризотто с белыми грибами и панна-котта) и, конечно же, отличными винами.
Как выглядит Тоскана (фото: Википедия)
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