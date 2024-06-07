Литва пропонує українцям безкоштовне житло: хто і на яких підставах може отримати

Від початку великої війни в Україні Литва прийняла десятки тисяч наших біженців. Крім того, місцеві підприємства заохочують українців до роботи безкоштовним житлом і відсутністю мовного бар'єра.

РБК-Україна із посиланням на дані Міграційної платформи EWL розповідає, на яких умовах українці можуть отримати безкоштовне житло.

Українці в Литві

Від початку повномасштабного вторгнення РФ роботу в Литві знайшли близько 32,4 тисячі громадян України зі статусом тимчасового захисту (із майже 86 тисяч, зареєстрованих у Міграційній службі Литви).

При цьому країна готова працевлаштувати ще більше українців на тлі:

очікуваного росту економіки на 1,6% цьогоріч

низького рівня безробіття

Для легалізації та роботи в Литві громадяни України повинні отримати статус тимчасового захисту. Він дає право на роботу і проживання в країні на один рік із можливістю продовження.

Такий статус надають тим, хто на момент повномасштабного вторгнення (саме 24 лютого 2022 року) перебував в Україні. Альтернативний варіант - гуманітарна віза, процедура отримання якої також нескладна.

Як отримати безкоштовне житло

Із початком сезонних робіт у квітні кількість вакансій для громадян України суттєво зросла. Нині кількість пропозицій роботи для громадян України, зареєстрованих у службі зайнятості, майже 2 тисячі.

Литва потребує працівників у багатьох галузях, особливо у виробництві, будівництві, охороні здоров'я, виробництві продуктів харчування та сфері гостинності.

За словами керівниці міжнародної рекрутації EWL Маргарити Нестеренко, литовський ринок праці насичений різного роду вакансіями для українців.

"Литва залишається однією з країн, де найлегше працевлаштуватися громадянам України. Це можна зробити за один день на основі тимчасового захисту або гуманітарної візи", - додала вона.

Експерт зауважила, що для працівників надають:

житло безкоштовно

житло за невисоку доплату

"І часто це житло готельного типу у великих містах або передмістях, оскільки там розташовані підприємства", - уточнила Нестеренко.

Як щодо мовного бар'єру

Ще одним "бонусом" для українців є велика кількість вакансій, де не потрібно знати литовську мову.

За словами Нестеренко, на деяких підприємствах вже почали працевлаштовувати перекладачів для українських працівників.

Українською мовою навіть прописують робочі інструкції.

"Крім того, що часто можна порозумітися російською з огляду на те, що цю мову знають у Литві", - додала представниця EWL.