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Италия - Англия: в Лондоне перед финалом Евро 2020 на стадионе произошла давка и драка с "копами"

Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 11 июля, проходит финальный матч Евро 2020 между сборными Италии и Англии. При этом на стадионе Уэмбли в Лондоне перед поединком произошла давка.

Об этом сообщает Telegram-канал "Baza".

"Около ста фанатов англичан прорвались через ограждения и пробрались без билетов. Вокруг стадиона стычки с полицией и очень неспокойно. Повод веский: англичане никогда не выигрывали Евро, это их первый финал", - говорится в сообщении.

На видео видно, как толпа прорывается через стюардов. При этом некоторых английских фанатов сбивают с ног.

Также есть видео, на котором видно, как футбольные болельщики прорывают заграждения и дерутся с полицейскими.

Отметим, что этот матч очень важный для Англии, поскольку она никогда не попадала в финал чемпионата Европы. Поддержать сборную также пришел принц Уильям вместе со своей женой Кейт Миддлтон и сыном Джорджем.

Также на стадионе есть и другие знаменитости, включая Дэвида Бекхэма и Тома Круза.

На пути к финалу Евро 2020 сборная Англии выбила из плей-офф команду Украины в 1/4 финала и сборную Дании в 1/2 финала.

Напомним, 4 июля сборная Украины вернулась домой после довольно удачного выступления на Евро 2020. В аэропорту "Борисполь" команду Андрея Шевченко встречали украинские болельщики.

Мы также писали о том, что Принц Уильям эмоционально высказался о матче Англии против Украины.

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