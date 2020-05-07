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В Італії створили першу в світі вакцину від коронавірусу

STYLERКоронавірус    07.05.2020 - 11:11
В Італії створили першу в світі вакцину від коронавірусу
В Італії створили вакцину від коронавірусу (фото РБК-Україна)

Італійські вчені заявили про прорив у медицині і створення вакцини від COVID-19

Коронавірус у світі інфікував близько 3,5 мільйонів людей і науковці з усієї планети стурбовані створенням ліків проти нового для людства смертельного вірусу. Італійські фахівці повідомили про істотний прорив у медицині і презентували першу вакцину у світі" від COVID-19.

Як пише Daily Mail, препарат протестували на мишах, в результаті у гризунів вироблялися антитіла, які зупиняють зараження клітин коронавірусом.

Виконавчий директор Takis Луїджі Аурісіккіо запевняє, що його команда вчених першими у світі винайшла ліки проти смертельної інфекції і продемонструвала вбивство інфекції вакциною.

Вчені повідомляють, що на людях вакцину будуть тестувати восени 2020 року.

До речі, американський фармацевтичний гігант Pfizer і німецька біотехнологічна компанія BioNTech почали тестування експериментальної вакцини проти COVID-19 на людях в США. Учасниками першого етапу дослідження стануть здорові люди у віці від 18 до 55 років.

Зазначимо, в рамках боротьби з пандемією COVID-19 у світі розробляється 120 потенційних вакцин. Успішними називають вакцини Оксфордського університету і німецької компанії BioNTech.

Нагадаємо, за 6 травня у світі захворіли на коронавірус більше 80 тис. людей. Найбільша кількість нових інфікованих зафіксована в США – 24 045. Далі в списку Російська Федерація з 10 102 новими зараженими і Бразилія з 6 449 хворими.

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