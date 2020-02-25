ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Италии растет число жертв коронавируса: людей просят не выходить на улицу

STYLERЖизнь    25.02.2020 - 12:40
В Италии растет число жертв коронавируса: людей просят не выходить на улицу
Коронавирус в Италии убил 7 человек (фото: twitter.com/nikmarino9)

Китайский коронавирус держит в страхе итальянцев

Коронавирус COVID-19 начал вспышку в Италии. В стране уже заражены 229 человек, 72 из них в регионе Ломбардия, 32 - Венето, остальные - в Эмилии Романия, Пьемонте и Лацио, а также - в городе Рим. Украинцев среди них нет. Также известно о семи смертях.

В итальянских городах уже началась паника, люди выстраиваются в очереди в аптеки, а во многих магазинах уже размели все товары на полках.

"Нам поступили аудиосообщения из коммуны, в которых говорится, что всем жителям рекомендуется оставаться дома и ни с кем не контактировать", - рассказала россиянка, которая живет в Ломбардии.

В Италии растет число жертв коронавируса: людей просят не выходить на улицуВ Италии растет число жертв коронавируса: людей просят не выходить на улицу

Полки магазинов опустели из-за паники (фото: Говорит Москва)

Женщина отметила, что все праздники отменены, также это коснулось и карнавалов. Транспортное движение остановилось, а людей не пускают и не выпускают из так называемой красной зоны.

"Элементарно я не могу добраться даже до аэропорта, чтобы вернуться домой", - жалуется женщина.

Кстати, такой панике поддались не все города. Например, в туристических местах - Риме, Флоренции жизнь идет своим чередом.

Как мы ранее сообщали, украинка из Италии рассказала всю правду о коронавирусе. Она опубликовала информацию из первых рук.

Богатейшие люди мира потеряли за день 139 млрд долларов из-за коронавируса Коронавирусом в мире заболели более 80 тыс. человек
Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь