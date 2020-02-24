Украинка из Италии рассказала всю правду о коронавирусе

Коронавирус в Италии (фото: (twitter.com/ziaarsenico)

Украинка, которая живет в Италии, рассказала о жизни в стране после вспышки коронавируса

Коронавирус в Италии убил уже трех человек. Украинка Екатерина, которая давно живет в Италии, рассказала всю правду о распространении вируса в стране и сообщила, как сейчас обстоят дела в стране. Об этом Katerina Zvezda написала на своей Facebook-странице.

"Про Италию из первых рук. Как вы помните, живу я в Ломбардии, в тридцать километрах от Милана и того самого эпицентра. Вспышка коронавируса произошла в районе деревни провинции Лоди, где очень общительный мужчина после контакта со своим другом, вернувшимся из Китая, провел пару недель активной социальной жизни. Поиграл в футбол, пробежал марафон, сходил на три ужина, полюбился с любимой женой на 8-м месяце беременности. Кашлял, болел, но продолжал быть в строю. Результат: 11 деревень и около сорока тысяч человек на карантине", - сообщила она.

По словам Екатерины, в ее регионе каждый ребенок знает, что нужно делать при обнаружении у себя симптомов коронавируса. Границы в Италии никто не перекрывает, авиасообщение работает.

"Волонтеры работают четко, медики и полиция мобилизированы, каждый ребенок знает что делать, если обнаружил симптоматику. Нет, не ехать в больницу, а звонить 112, а дальше либо к тебе выезжает специальная бригада с тампонами для проверки, либо идешь пить ромашку и лечить сопли", - написала Катя.

Екатерина отметила, что никакой паники в стране нет, а итальянские новости намного спокойнее украинских.

"Сегодня пришли аудиосообщения от главврача и педиатра: не паниковать. Осложнения, да, возможны у людей с проблемами со здоровьем и пожилых. Дети (что меня интересовало больше всего) вне угрозы. Переносят этот вирус как простуду.", - подытожила украинка.

Про три смерти от коронавируса Катя отметила, что это были пожилые люди, около 80 лет, которые не знали, что у них COVID-19.