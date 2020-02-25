В Італії зростає число жертв коронавіруса: людей просять не виходити на вулицю

Коронавірус в Італії вбив 7 людей (фото: twitter.com/nikmarino9)

Китайський коронавірус тримає в страху італійців

Коронавірус COVID-19 почав спалах в Італії. В країні вже заражені 229 осіб, 72 з них в регіоні Ломбардія, 32 - Венето, решта - в Емілія Романія, П'ємонті і Лаціо, а також - в місті Рим. Українців серед них немає. Також відомо про сім смертей.

В італійських містах вже почалася паніка, люди шикуються в черги в аптеки, а в багатьох магазинах вже розібрали всі товари на полицях.

"Нам надійшли аудіоповідомлення з комуни, в яких говориться, що всім мешканцям рекомендовано залишатися вдома і ні з ким не контактувати", - розповіла росіянка, яка живе в Ломбардії.

Полиці магазинів спорожніли через паніки (фото: Говорить Москва)

Жінка зазначила, що всі свята скасовані, також це торкнулося і карнавалів. Транспортний рух зупинився, а людей не впускають і не випускають з так званої червоної зони.

"Елементарно я не можу дістатися навіть до аеропорту, щоб повернутися додому", - скаржиться жінка.

До речі, піддалися паніці не всі міста. Наприклад, в туристичних місцях - Римі, Флоренції життя йде своєю чергою.

Як ми раніше повідомляли, українка з Італії розповіла всю правду про коронавірус. Вона опублікувала інформацію з перших рук.