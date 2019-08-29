В Италии проснулся древний вулкан: видео мощного извержения

В Италии снова проснулся древний вулкан Стромболли, который находится на острове в Тирренском море на юге страны. Это один из самых активных вулканов на планете, и он сохраняет свою активность уже на протяжении двух тысяч лет.

Лаву из его кратера можно увидеть не часто, в предыдущий раз подобное явление было зафиксировано в 2014 году. Как сообщает итальянское агентство ANSA, в среду, 28 августа, вулкан Стромболли снова проснулся и выбросил в воздух высокий столб пепла.

Мощный выброс пепла произошел около полудня и на все окрестные поселения посыпался песок, пепел и другие вулканические вещества. Высокий столп дыма был виден за несколько километров. Выбросы также спровоцировали небольшие пожары в окрестностях.

Сообщается, что данных о погибших и пострадавших нет. В районе Гиностры жители спрятались в здании церкви, чтобы защитить себя от пепла и вулканических материалов.

в середине лета из-за извержения этого вулкана погиб один местный житель, а также были пострадавшие. Как отмечают местные жители, извержение Страмболли 28 августа было даже сильнее, чем 3 июля. В регионе остановлено движение частных лодок.

Остров Страмболли – популярное место для отдыха туристов, а также местного населения. Всего на острове проживает около 500 человек. Его еще называют "Маяк Средиземноморья".

Вулкан в Италии (фото: /twitter.com/alby_moon)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Индонезии проснулся древний вулкан – выброс пепла достиг 7 метров в высоту.

А также рассказывали о том, что на Сицилии вулкан Этна начал выбрасывать на поверхность лаву.