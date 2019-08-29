В Італії прокинувся давній вулкан: відео потужного виверження

В Італії знову прокинувся давній вулкан Стромболлі, який знаходиться на острові в Тірренському морі на півдні країни. Це один з найактивніших вулканів на планеті, і він зберігає свою активність протягом двох тисяч років.

Лаву з його кратера можна побачити не часто, в попередній раз подібне явище було зафіксовано в 2014 році. Як повідомляє італійське агентство ANSA, в середу, 28 серпня, вулкан Стромболлі знову прокинувся і викинув у повітря високий стовп попелу.

Потужний викид попелу стався близько полудня і на всі навколишні поселення посипався пісок, попіл та інші вулканічні речовини. Високий стовп диму було видно за кілька кілометрів. Викиди також спровокували невеликі пожежі в околицях.

Повідомляється, що даних про загиблих і постраждалих немає. В районі Гиностри жителі сховалися в будівлі церкви, щоб захистити себе від попелу і вулканічних матеріалів.

В середині літа через виверження цього вулкана загинув один місцевий житель, а також були постраждалі. Як зазначають місцеві жителі, виверження Страмболлі 28 серпня було навіть сильніше, ніж 3 липня. У регіоні зупинено рух приватних човнів.

Острів Страмболлі – популярне місце для відпочинку туристів, а також місцевого населення. Всього на острові проживає близько 500 осіб. Його ще називають "Маяк Середземномор'я".

Вулкан в Італії (фото: /twitter.com/alby_moon)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Індонезії прокинувся давній вулкан – викид попелу досяг 7 метрів у висоту.

А також розповідали про те, що на Сицилії вулкан Етна почав викидати лаву на поверхню.