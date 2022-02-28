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Истребители из Беларуси летят в сторону Украины (видео)

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Понедельник 28 февраля 2022 02:31
Истребители из Беларуси летят в сторону Украины (видео) В Украину летят истребители из Беларуси (фото: jetphotos.com)
Автор: Styler

Истребители из Беларуси летят в сторону Украины. Их зафиксировали в районе двух часов ночи 28 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграмм-канал Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Оба видео были сняты в городе Жлобино Гомельской области.

Заметим, что жители Беларуси прямо сейчас пишут в социальных сетях, что слышат звуки большой группы вертолетов в районе города Речица, что под Гомелем (возле воинской части).

А жители гомельского района Наруля "не могут спать из-за гудения самолетов и вертолетов".

Известно также, что сейчас в Мозырьском районе Гомельской области базируются вертолеты воздушно-космических сил РФ.

О возможном приближении к Украине истребителей из Беларуси около часа ночи писал в Twitter также журналист The Washington Post и Foreign Policy Сэмюэль Рамани.

Истребители из Беларуси летят в сторону Украины (видео)

Ранее в Центре противодействия дезинформации, функционирующем при СНБО, сообщали об угрозе военных провокаций из Беларуси.

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