Винищувачі з Білорусі летять у бік України (відео)
Винищувачі з Білорусі летять у бік України. Їх зафіксували близько другої години ночі 28 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Дане відео - зі Жлобино Гомельської області.
Зауважимо, що жителі Білорусі прямо зараз пишуть у соціальних мережах, що чують звуки великої групи вертольотів в районі міста Речиця, що під Гомелем (біля військової частини).
А мешканці гомельського району Наруля "не можуть спати через гудіння літаків та вертольотів".
Відомо також, що зараз у Мозирському районі Гомельської області базуються гелікоптери повітряно-космічних сил РФ.
Про можливе наближення до України винищувачів з Білорусі близько першої години ночі писав у Twitter журналіст The Washington Post і Foreign Policy Семюель Рамані.
Раніше у Центрі протидії дезінформації, що функціонує при РНБО, повідомляли про загрозу військових провокацій з Білорусі.