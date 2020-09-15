Все в восторге от видео маневра самолета ВСУ вокруг бомбардировщика США. Но это фейк

Истребитель "сделал бочку" вокруг бомбардировщика США (коллаж: РБК-Украина)

Впечатляющее видео покорило сеть, однако оказалось фейком

В сети набирает популярность впечатляющее видео исполнения "бочки" истребителем ВС Украины вокруг бомбардировщика США. Новость активно подхватили СМИ, однако позже выяснилось, что видео было сконструировано с помощью компьютерной графики на основании недавнего реального видео. Реальное видео сопровождения бомбардировщиков США украинскими истребителями – в нашем материале.

15 сентября в социальной сети Facebook пользователи стали активно делиться впечатляющим видео опасного трюка в небе, исполненного украинским пилотом. Видео оказалось результатом качественной 3D-анимации. Графические модели самолетов и результат компьютерной обработки видео опубликован на странице одного из пользователей Instagram под ником egpjet3d.

"Украинские истребители Су-27 летят вместе с американскими бомбардировщиками В52", - написал автор видео и поделился ссылками на 3D-модели самолетов.

Скриншоты 3D-моделей самолетов (фото: instagram.com/egpjet3d)

Стоит отметить, что в своей работе талантливый 3D-аниматор опирался на недавнее видео сопровождения американских бомбардировщиков украинскими истребителями.

Вид с бомбардировщика B-52

Видео стало распространяться с информацией о том, что это было реальное "приветствие" со стороны украинской авиации во время сопровождения американских бомбардировщиков 14 сентября. Как мы сообщали ранее, три В-52 под прикрытием украинских истребителей взяли курс в акваторию Черного моря для совместных действий со странами-партнерами в сфере коллективной безопасности.

Напомним, что российские истребители перехватили бомбардировщик США над Беринговым морем. На перехват американского самолета были подняты истребители РФ "МиГ-31" морской авиации Тихоокеанского флота и "Су-35с".

Также сообщалось, что американские бомбардировщики будут регулярно патрулировать небо над Украиной. В ведомстве подчеркивают, что стратегические партнеры Украины в очередной раз намекают российскому руководству, что не оставят Украину наедине и не дадут превратить Черное и Азовское моря во внутренние озера РФ.