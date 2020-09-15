Всі в захваті від відео маневру літака ВСУ навколо бомбардувальників США. Але це фейк

Винищувач "зробив бочку" навколо бомбардувальники США (колаж: РБК-Україна)

Вражаюче відео підкорило мережу, однак виявилося фейком

У мережі набирає популярність вражаюче відео виконання "бочки" винищувачем ЗС України навколо бомбардувальники США. Новину активно підхопили ЗМІ, проте пізніше з'ясувалося, що відео було сконструйовано з допомогою комп'ютерної графіки на підставі недавнього реального відео. Реальне відео супроводу бомбардувальників США українськими винищувачами – в нашому матеріалі.

15 вересня у соціальній мережі Facebook користувачі активно ділитися вражаючим відео небезпечного трюку в небі, виконаного українським пілотом. Відео виявилося результатом якісної 3D-анімації. Графічні моделі літаків і результат комп'ютерної обробки відео опублікований на сторінці одного з користувачів Instagram під ніком egpjet3d.

"Українські винищувачі Су-27 летять разом з американськими бомбардувальниками В52", - написав автор відео і поділився посиланнями на 3D-моделі літаків.

Скріншоти 3D-моделей літаків (фото: instagram.com/egpjet3d)

Варто відзначити, що у своїй роботі талановитий 3D-аніматор спирався на недавнє відео супроводу американських бомбардувальників українськими винищувачами.

Вид з бомбардувальника B-52

Відео стало поширюватися з інформацією про те, що це було реальне "привітання" з боку української авіації під час супроводу американських бомбардувальників 14 вересня. Як ми повідомляли раніше, три В-52 під прикриттям українських винищувачів взяли курс в акваторію Чорного моря для спільних дій з країнами-партнерами у сфері колективної безпеки.

Нагадаємо, що російські винищувачі перехопили бомбардувальник США над Беринговим морем. На перехоплення американського літака були підняті винищувачі РФ "Міг-31" морської авіації Тихоокеанського флоту і "Су-35с".

Також повідомлялося, що американські бомбардувальники будуть регулярно патрулювати небо над Україною. У відомстві підкреслюють, що стратегічні партнери України в черговий раз натякають російському керівництву, що не залишать Україну наодинці й не дадуть перетворити Чорне та Азовське моря у внутрішні озера РФ.