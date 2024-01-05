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Істотно подорожчав: як змінилася ціна борщового набору за рік

П'ятниця 05 січня 2024 14:39
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Істотно подорожчав: як змінилася ціна борщового набору за рік Як змінилася ціна борщового набору за рік (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Борщовий набір за рік суттєво подорожчав і ціна лише овочів збільшилась у середньому на 20%. Також сильно подорожчала томатна паста та м'ясо, а от соняшникова олія в ціні опустилася.

Яку суму обійдеться зараз набір для борщу, розбиралося РБК-Україна (проєкт Styler).

Під час підготовки матеріалу використано джерела: сайт "Ашан", коментар керівника відділу маркетингу львівського оптового ринку "Шувар" Тетяни Попович для УНІАН, дані Держстату за 2023 рік.

Скільки коштують овочі

За словами Тетяни Попович, рекордсменом зростання ціни стала картопля, яка подорожчала в 3,5 раза, і зараз оптова ціна становить 14-15,5 грн/кг. Буряк та капуста коштують 10-11 грн за кг, що на 20% дорожче, ніж торік.

Морква подешевшала майже у половину - зараз вона коштує 10-11 грн за кг, що на 48% дешевше, ніж у січні минулого року. Цибуля також подешевшала вдвічі й зараз оптова ціна - 11,5-12,5 грн за кг.

Це пояснюється результатом надлишкових обсягів - надвиробництва моркви та цибулі. Стагнуючий попит також вплинув на цінову ситуацію. Підвищення цін на деякі овочі пов'язані з високими витратами на зберігання та транспортування, а також з підвищеними тарифами на електроенергію для виробників та вартістю пального.

Скільки коштували продукти рік тому

  • Капуста білокачанна - 13 грн/за 1 кг
  • Картопля - 10 грн/за 1 кг
  • Цибуля - 35 грн/за 1 кг
  • Морква - 25 грн/за 1 кг
  • Буряк - 12 грн/за 1 кг
  • Лопатка - 162 грн/кг
  • Ошийок - 197 грн/кг
  • Ребра -166/кг

В яку суму обійдеться борщ зараз

Ми перевірили ціни в торговельній мережі "Ашан" та з'ясували, скільки зараз коштують продукти, які необхідні для борщу. Варто зазначити, що овочів на 3 л потрібно в середньому від 300 до 500 г

  • Картопля - від 23 грн/кг

Істотно подорожчав: як змінилася ціна борщового набору за рік

  • Морква – від 15,9 грн/кг

Істотно подорожчав: як змінилася ціна борщового набору за рік

  • Цибуля - від 16,9 грн/за кг

Істотно подорожчав: як змінилася ціна борщового набору за рік

  • Буряк - від 16,6 грн/кг

Істотно подорожчав: як змінилася ціна борщового набору за рік

  • Капуста – від 14 грн/кг

Істотно подорожчав: як змінилася ціна борщового набору за рік

  • М'ясо – від 178,9 грн/кг

Істотно подорожчав: як змінилася ціна борщового набору за рік

  • Томатна паста – від 28 грн за 140 г

Істотно подорожчав: як змінилася ціна борщового набору за рік

  • Сметана – від 22,9 за 180 г

Істотно подорожчав: як змінилася ціна борщового набору за рік

  • Олія соняшникова - від 37,20 за 500мл

Істотно подорожчав: як змінилася ціна борщового набору за рік

Ціна борщу у січні 2024 року становитиме близько 220-230 гривень. Якщо ви любитель борщу з грибами чи квасолею або салом та подаєте його з булочками чи хлібом, то ціна пропорційно збільшиться. Рік тому такий же набір ледь сягав 200 гривень.

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А ще розповідали про те, у яких звичайних продуктах потрібно шукати вітаміни взимку.

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Ціни на продукти ціни на овочі