Существенно подорожал: как изменилась цена борщевого набора за год
Борщевой набор за год существенно подорожал и цена только овощей увеличилась в среднем на 20%. Также сильно подорожала томатная паста и мясо, а вот подсолнечное масло в цене опустилось.
В какую сумму обойдется сейчас набор для борща, разбиралось РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использованы источники: сайт "Ашан", комментарий руководителя отдела маркетинга львовского оптового рынка "Шувар" Татьяны Попович для УНИАН, данные Госстата за 2023 год.
Сколько стоят овощи
По словам Татьяны Попович, рекордсменом по росту цены стал картофель, который подорожал в 3,5 раза, и сейчас оптовая цена составляет 14-15,5 грн/кг. Свекла и капуста стоят 10-11 грн за кг, что на 20% дороже, чем в прошлом году.
Морковь подешевела почти в половину - сейчас она стоит 10-11 грн за кг, что на 48% дешевле, чем в январе прошлого года. Лук также подешевел вдвое и сейчас оптовая цена - 11,5-12,5 грн за кг.
Это объясняется результатом избыточных объемов - перепроизводства моркови и лука. Стагнирующий спрос также повлиял на ценовую ситуацию. Повышение цен на некоторые овощи связаны с высокими затратами на хранение и транспортировку, а также с повышенными тарифами на электроэнергию для производителей и стоимостью горючего.
Сколько стоили продукты год назад
- Капуста белокочанная - 13 грн/за 1 кг
- Картофель - 10 грн/за 1 кг
- Репчатый лук - 35 грн/за 1 кг
- Морковь - 25 грн/за 1 кг
- Свекла - 12 грн/за 1 кг
- Лопатка - 162 грн/кг
- Ошеек - 197 грн/кг
- Ребра -166/кг
В какую сумму обойдется борщ сейчас
Мы проверили цены в торговой сети "Ашан" и выяснили, сколько сейчас стоят продукты, которые необходимы для борща. Стоит отметить, что овощей на 3 л необходимо в среднем от 300 до 500 г
- Картофель - от 23 грн/кг
- Морковь - от 15,9 грн/кг
- Лук - от 16,9 грн/за кг
- Свекла - от 16,6 грн/кг
- Капуста - от 14 грн/кг
- Мясо - от 178,9 грн/кг
- Томатная паста - от 28 грн за 140 г
- Сметана - от 22,9 за 180 г
- Масло подсолнечное - от 37,20 за 500мл
Цена борща в январе 2024 составит около 220-230 гривен. Если вы любитель борща с грибами или фасолью, салом и подаете его с булочками или хлебом, то цена пропорционально увеличится. Год назад такой же набор едва доходил до 200 гривен.
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