Существенно подорожал: как изменилась цена борщевого набора за год

Борщевой набор за год существенно подорожал и цена только овощей увеличилась в среднем на 20%. Также сильно подорожала томатная паста и мясо, а вот подсолнечное масло в цене опустилось.

Сколько стоят овощи

По словам Татьяны Попович, рекордсменом по росту цены стал картофель, который подорожал в 3,5 раза, и сейчас оптовая цена составляет 14-15,5 грн/кг. Свекла и капуста стоят 10-11 грн за кг, что на 20% дороже, чем в прошлом году.

Морковь подешевела почти в половину - сейчас она стоит 10-11 грн за кг, что на 48% дешевле, чем в январе прошлого года. Лук также подешевел вдвое и сейчас оптовая цена - 11,5-12,5 грн за кг.

Это объясняется результатом избыточных объемов - перепроизводства моркови и лука. Стагнирующий спрос также повлиял на ценовую ситуацию. Повышение цен на некоторые овощи связаны с высокими затратами на хранение и транспортировку, а также с повышенными тарифами на электроэнергию для производителей и стоимостью горючего.

Сколько стоили продукты год назад

Капуста белокочанная - 13 грн/за 1 кг

Картофель - 10 грн/за 1 кг

Репчатый лук - 35 грн/за 1 кг

Морковь - 25 грн/за 1 кг

Свекла - 12 грн/за 1 кг

Лопатка - 162 грн/кг

Ошеек - 197 грн/кг

Ребра -166/кг

В какую сумму обойдется борщ сейчас

Мы проверили цены в торговой сети "Ашан" и выяснили, сколько сейчас стоят продукты, которые необходимы для борща. Стоит отметить, что овощей на 3 л необходимо в среднем от 300 до 500 г

Картофель - от 23 грн/кг

Морковь - от 15,9 грн/кг

Лук - от 16,9 грн/за кг

Свекла - от 16,6 грн/кг

Капуста - от 14 грн/кг

Мясо - от 178,9 грн/кг

Томатная паста - от 28 грн за 140 г

Сметана - от 22,9 за 180 г

Масло подсолнечное - от 37,20 за 500мл

Цена борща в январе 2024 составит около 220-230 гривен. Если вы любитель борща с грибами или фасолью, салом и подаете его с булочками или хлебом, то цена пропорционально увеличится. Год назад такой же набор едва доходил до 200 гривен.