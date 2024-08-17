Історія ворожнечі між Стівом Джобсом і Біллом Гейтсом: як стосунки двох геніальних людей зробили світ кращим

Стів Джобс та Білл Гейтс були то союзниками, то ворогами, інколи майже друзями, а інколи - всіма трьома одночасно. Вони робили компліменти та критикували одне одного та компанії, але їхні успіхи були, безперечно, переплетені.

Білл Гейтс та Стів Джобс не завжди були ворогами

Корпорація Майкрософт на початку створила програмне забезпечення для мегапопулярного ПК Apple II, і Гейтс регулярно літав у Купертіно, штат Каліфорнія, щоб побачити, над чим працює Apple.

На початку 80-х Джобс прилетів до Вашингтона, щоб продати Гейтсу можливість створення програмного забезпечення Microsoft для комп’ютера Apple Macintosh із його революційним графічним інтерфейсом. Гейтс не був особливо вражений тим, що він вважав обмеженою платформою, або ставленням Джобса.

"Це був якийсь дивний візит спокушання, під час якого Стів казав, що ви нам не потрібні, і ми робимо цю чудову справу, і це прикриття. Він у своєму режимі продажів Стіва Джобса, але такий режим продажів, що також каже: "Ти мені не потрібен, але я можу дозволити тобі бути залученим", - пізніше сказав Гейтс.

Білл Гейтс у 1977 році (фото: Вікіпедія)

Однак, Гейтс з’явився разом із Джобсом у відео 1983 року - рифі "Гра на побачення" - екранізованому для співробітників Apple перед випуском Macintosh. У відео Гейтс хвалить MAC та каже, що він "справді захоплює уяву людей".

Microsoft і Apple працювали рука об руку протягом перших кількох років появи Macintosh. У якийсь момент Гейтс пожартував, що у нього більше людей працює над Mac, ніж у Джобса.

Їхні стосунки, і без того начебто непрості, розпалися, коли Microsoft анонсувала першу версію Windows у 1985 році. Розлючений Джобс звинуватив Гейтса та Microsoft у викраденні Macintosh.

Але Гейтсу було байдуже - він знав, що графічні інтерфейси будуть великими, і не думав, що Apple має виключні права на цю ідею.

Крім того, Гейтс добре знав, що Apple взяла ідею графічного інтерфейсу в лабораторії Xerox PARC, дослідницькій установі, якою вони обоє захоплювалися.

Стів Джобс у 1984 році (фото: Вікіпедія)

Коли Джобс звинуватив Гейтса в крадіжці ідеї, він відповів: "Ну, Стіве, я думаю, що на це можна дивитися по-іншому. Мені здається, це скоріше так, ніби у нас обох був багатий сусід на ім’я Ксерокс, і я увірвався в його будинок, щоб вкрав телевізор і дізнався, що ти його вже вкрав".

З цього моменту між двома засновниками було знято рукавички.

"Вони просто нас повністю обікрали, тому що Гейтс не має сорому", - якось сказав Джобс. На що Гейтс відповів: "Якщо він у це вірить, він справді увійшов у одне зі своїх власних полів спотворення реальності".

Джобс вважав, що Ґейтс був байдиком, надто зосередженим на бізнесі. "Він був би більш широким хлопцем, якби одного разу випив кислоту або пішов до ашраму, коли був молодшим".

Гейтс, тим часом сказав, що Джобс був "фундаментально дивним" і "дивною людиною з вадами".

Але Гейтс поважав талант Джобса до дизайну.

"Він насправді ніколи не знав багато про технології, але мав дивовижний інстинкт того, що працює", - сказав Гейтс про Джобса.

Білл Гейтс у 1976 році (фото: Вікіпедія)

Стосунки погіршувалися

У 1985 році Стів Джобс пішов з Apple після зміни влади, щоб заснувати власну комп’ютерну компанію NeXT. Але хоча Джобс більше не працював на найбільшого конкурента Microsoft, це не покращило відносин між ними.

У 1985 році Джобс сказав Playboy, що якщо NeXT програє, а Microsoft Windows виграє, "ми потрапимо в темні віки комп’ютерів приблизно на 20 років". І все ж Windows перемагала.

Наприкінці 80-х років стало зрозуміло, що Microsoft майже неможливо зупинити на ПК.

Повернемося до 1996 року, коли Джобс з’явився в документальному фільмі PBS під назвою "Тріумф ботанів" і нарікав на Гейтса та Microsoft, кажучи, що вони створюють "третьосортні продукти".

Стів Джобс у 2005 році (фото: Вікіпедія)

Джобс сказав у тому самому документальному фільмі: "Єдина проблема з Microsoft полягає в тому, що вони просто не мають смаку. У них немає абсолютно ніякого смаку. І я маю на увазі не в малому, я маю на увазі, що у великому значенні, у сенсі що вони не придумують оригінальних ідей і не вносять багато культури у свої продукти".

Наприкінці 90-х Apple опинилася під серйозною загрозою краху. Коли тодішній генеральний директор Apple Гіл Амеліо купив NeXT у 1996 році та повернув Джобса в Apple, Гейтс намагався відмовити його від цього.

Гейтс сказав Амеліо: "Я знаю його технологію, це не що інше, як розігріта UNIX, і ви ніколи не зможете змусити її працювати на своїх машинах. Хіба ви не розумієте, що Стів нічого не знає про технології? Він просто суперпродавець, я не можу повірити, що ти приймаєш таке дурне рішення".

Білл Гейтс у 2002 році (фото: Вікіпедія)

Але до 1997 року Джобс став генеральним директором Apple. У своєму першому виступі на Macworld він оголосив, що прийняв інвестиції від Microsoft, щоб утримати Apple на плаву. Білл Гейтс з'явився на величезному екрані через супутниковий зв'язок. Глядачі освистали.

Гейтс заздрив Джобсу

Згідно з новою книгою "Мільярдер, ботанік, рятівник, король: Білл Гейтс і його прагнення сформувати наш світ", Гейтс заздрив здатності Джобса захопити аудиторію.

"У серпні 1997 року, коли Стів Джобс крокував по сцені на заході Apple Macworld у Бостоні, електризуючи аудиторію своїм сильним, чітким і магнетичним виступом, Гейтс сидів в одній із телевізійних студій Microsoft за тисячі миль у Сіетлі, спостерігаючи за своїм ворогом", - йдеться в книзі.

Стів Джобс у 2007 році (фото: Вікіпедія)

"Коли він спостерігав за невимушеною легкістю, з якою Джобс розмовляв з аудиторією - паузи в потрібний момент, промова, поцяткована гумором, чистий перформативний театр - Гейтс був сповнений захопленням і заздрістю", — йдеться далі в книзі. Ґейтс явно захоплювався Джобсом, навіть якщо вони не завжди бачилися віч-на-віч.

Вони поважали одне одного

Коли Apple представила iTunes, Гейтс надіслав внутрішній електронний лист до Microsoft, у якому говорилося: "Здатність Стіва Джобса зосереджуватися на кількох важливих речах, заохочувати людей, які мають правильний інтерфейс користувача, і продавати речі як революційні - це дивовижні речі".

Білл Гейтс у 2009 році (фото: Вікіпедія)

Коли Apple представила iPod у 2001 році, Ґейтс надіслав ще один електронний лист: "Я думаю, нам потрібен якийсь план, щоб довести, що, хоча Джобс знову тримає нас на ногах, ми можемо рухатися швидко, і обидва підходять і роблять речі краще".

Ґейтс також раніше казав, що заздрив тому, що Джобс був "природним", коли справа доходила до командування аудиторією.

"Завжди було весело спостерігати, як він репетирував, тому що частина його геніальності полягала в тому, що коли він нарешті це робив, він створював вигляд, що він просто придумує це прямо зараз", - сказав він Дексу Шепарду в подкасті Armchair Expert і зізнався, що ніколи не досягне такого рівня.

"Він був таким чарівником у надмірній мотивації людей - я був другорядним чарівником, тому не міг потрапити під його чари - але я бачив, як він чаклує, а потім дивився на людей і бачив їх загіпнотизованими", - продовжив Гейтс.

Стів Джобс у 2010 році (фото: Вікіпедія)

Але Джобс все ще досить негативно ставився до Microsoft, особливо після того, як у 2000 році Стів Баллмер змінив Білла Гейтса на посаді генерального директора.

"Вони явно втратили своє домінування. Вони стали майже неактуальними. Я не думаю, що в Microsoft щось зміниться, доки нею керує Баллмер" - якось сказав Джобс.

І навпаки, Ґейтс вважав, що успіх Apple після появи iPhone багато в чому походить від самого Джобса, а не від "закритої" філософії Apple.

"Інтегрований підхід добре працює, коли керує Стів. Але це не означає, що він виграє багато раундів у майбутньому", - сказав Гейтс.

Гейтс та Джобс співпрацювали разом

Вони брали участь у продуктах компаній один одного. Гейтс не дуже думав про iPad.

"Я не те що я сиджу там і відчуваю те саме, що я відчував з iPhone, коли я кажу: "Боже мій, Microsoft не націлилася досить високо", - сказав він.

Але Джобс також не дуже думав про екосистему Windows: "Звичайно, його фрагментована модель працювала, але вона не створювала дійсно чудових продуктів. Вона створювала погані продукти".

Білл Гейтс у 2013 році (фото: Вікіпедія)

Джобс не втримався, коли Гейтс вирішив піти з Microsoft у 2006 році, щоб більше зосередитися на своєму фонді.

"Білл фактично позбавлений уяви, і він ніколи нічого не винаходив, тому я думаю, що зараз йому зручніше займатися філантропією, ніж технологіями", - сказав Джобс.

Однак, у якийсь дивний спосіб, двоє чоловіків явно поважали один одного.

Вийшовши разом на сцену на конференції AllThingsD у 2007 році, Гейтс сказав : "Я б віддав багато, щоб мати смак Стіва".

І Джобс якось сказав: "Я захоплююся ним за компанію, яку він створив - це вражає - і мені подобалося з ним працювати. Він розумний і насправді має гарне почуття гумору".

Після смерті Джобса Гейтс сказав: "Я поважаю Стіва, ми повинні були працювати разом. Ми підштовхували один одного, навіть як конкуренти. Ніщо з того, що він сказав, мене не турбує".

Зрештою, обидва чоловіки претендують на чималий спадок: кожен зробив свою компанію однією з найцінніших у світі. Їхня конкуренція триває: останніми місяцями Microsoft і Apple по черзі обіграли одна одну за звання найдорожчої публічної компанії світу.

Білл Гейтс у 2023 році (фото: Вікіпедія)