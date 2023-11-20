Джобс, Альтман та інші IT-генії, яких зі скандалом звільнили з їхніх же компаній

У світі бізнесу Кремнієвої долини так непередбачено і безжально, що навіть творці світових компаній не мають впевненості, що вони не залишаться без роботи в якийсь момент.

РБК-Україна (проект Styler) зібрала для вас матеріал про 5 IT-бізнесменів, яких вигнали зі своїх компаній.

Стів Джобс (Apple)

Що стосується Стіва Джобса, легендарного лідера Apple, інформація про його звільнення з компанії в 1985 році варіюється в залежності від джерела. Відомо лише, що після конфлікту з тодішнім керівником бренду Джоном Скаллі, якого підтримала рада директорів, Джобсу довелося покинути Apple.

Незалежно від того, чи Джобс пішов добровільно чи йому "допомогли" піти, він змушений був залишити компанію, яку сам заснував.

Через рік він придбав компанію, що перетворилася на відому мультиплікаційну студію Pixar. Джобс залишався генеральним директором Pixar до 2006 року, коли компанію придбала The Walt Disney Company.

Повернення Джобса в Apple відбулося в 1996 році як радника, і вже наступного року він переконав раду директорів звільнити Джила Амеліо з посади керівника і зайняв його місце.

Стів Джобс залишався головою Apple до 2011 року, коли змушений був піти у відставку через проблеми зі здоров'ям.

Після його смерті від раку підшлункової залози пост генерального директора компанії було передано до рук Тіма Кука, який і досі обіймає цю посаду.

Колишній генеральний директор корпорації Apple Inc Стів Джобс (фото: Wikimedia)

Еван Вільямс (Twitter)

Платформа для мікроблогінгу Twitter була створена в 2006 році Еваном Вільямсом та Джеком Дорсі. Цікаво, що саме Дорсі отримав роль генерального директора у новій компанії, оскільки ідея соціальної мережі належала йому. Однак через два роки Вільямс раптово прийняв рішення усунути Дорсі з посади, обійнявши її сам.

У 2009 році Джек Дорсі заснував компанію Square, вартість якої досягла 31 мільярд доларів. Незважаючи на спроби глави Facebook Марка Цукерберга завербувати Дорсі, той вирішив слідувати своїм власним планам.

Чутки ходили про те, що Дорсі запустив інформаційну кампанію, представляючи себе єдиним творцем Twitter. Він також активно впливав на членів ради директорів та інших співробітників, спрямовуючи їх проти Вільямса.

Зусилля Дорсі не пройшли даремно - у 2015 році він повернувся до Twitter, обійнявши посаду виконувача обов'язків генерального директора. Незабаром "в.о." зникло з його звання.

Наприкінці лютого 2019 року компанія оголосила про звільнення Евана Вільямса з посади члена ради директорів. Таким чином, можна сказати, що помста Дорсі виявилася успішною.

Засновник Twitter Еван Вільямс (фото: Wikimedia)

Мартін Еберхард (Tesla)

Цікаво, що на початку свого шляху компанію Tesla створили не Ілон Маск, а інженери Марк Тарпеннінг та Мартін Еберхард. Останній став першим генеральним директором Tesla у 2003 році. Однак у 2007 році, отримавши дзвінок від Маска, який повідомив про скликання ради директорів без його участі, Еберхарда попросили піти з посади голови компанії.

Наступного року Еберхард подав судовий позов проти Маска, звинувачуючи його у захопленні влади у компанії, організації його відставки та спробі спотворення історії, приписуючи собі заслуги за створення моделі Roadster. Проте справа не дійшла до серйозного судового розгляду та була врегульована у досудовому порядку.

Співзасновник Tesla Мартін Еберхард (фото: Wikimedia)

Джеррі Янг (Yahoo!)

Джеррі Янг спільно з Девідом Філо заснував Yahoo! у 1995 році, коли вони були студентами в Стенфорді. У 2007 року Янг став генеральним директором компанії. Незабаром після цього Microsoft запропонував поглинути Yahoo!, проте Янг відмовився від угоди.

Цей крок спричинив різке зниження вартості акцій Yahoo! на ринку, і рада директорів, не прощаючи помилку Янга, прийняла рішення відправити його у відставку з усіх постів у компанії у 2012 році.

Cпівзасновник та колишній генеральний директор компанії Yahoo! Джеррі Янг (фото: Wikimedia)

Сем Альтман (OpenAI)

17 листопада 2023 року генеральний директор OpenAI, американської компанії, що спеціалізується на розробці нейромережі ChatGPT, Сем Альтман (підприємець, інвестор, програміст) подав у відставку. На знак протесту до нього приєдналися деякі колеги, а провідні інвестори були вражені несподіваним поворотом подій.

Початок конфлікту

За словами співзасновника та колишнього президента OpenAI Грега Брокмана, увечері 16 листопада Сем Альтман отримав запрошення на відеоконференцію у Google Meet від головного наукового співробітника компанії Іллі Суцкевера.

Наступного дня генеральний директор приєднався до виклику, де були присутні майже всі члени ради директорів. У ході бесіди Альтману було оголошено про його звільнення з посади.

У той же час керівництво звернулося до Брокмана, також повідомивши про його видалення з ради. Заявлено, що рішення було ухвалено після внутрішньої перевірки, і Альтман "не завжди був відвертим із радою директорів". Виконувачем обов'язків генерального директора тимчасово зайняла Міра Мураті.

На тлі цих подій Грег Брокман, який обіймав посаду президента OpenAI, оголосив про звільнення, за ним пішли керівник відділу підготовки Олександр Медфрі та директор з досліджень Якуб Пачокі.

Колишній генеральний директор OpenAI Сем Альтман (фото: Wikimedia)

Реакція та спроби повернути Альтмана

Головний операційний директор OpenAI, Бред Лайткеп зазначив у внутрішньому повідомленні, що інформація про звільнення Альтмана стала несподіванкою для всієї команди.

Агентство Bloomberg повідомило, що генеральний директор Microsoft був "розлючений" після цього рішення і почав тиснути на раду директорів, пропонуючи розглянути питання про відновлення Альтмана на посаді генерального директора.

За даними The Information, водночас колишній генеральний директор почав обговорювати з інвесторами можливе створення нового стартапу в галузі штучного інтелекту, до якого можуть приєднатися Грег Брокман та деякі інші співробітники OpenAI.

Увечері 18 листопада The Verge опублікував матеріал, в якому стверджувалося, що чинне керівництво компанії "в принципі" погодилося подати у відставку та поновити на посаді Альтмана та Брокмана. Остаточне рішення мали ухвалити ввечері наступного дня.

Однак, незважаючи на попередні ознаки сприятливого розвитку подій для Альтмана, 19 листопада, після переговорів із радою директорів, іншими топ-менеджерами та провідними інвесторами, Альтман не повернеться до компанії. Обов'язки тимчасового генерального директора візьме на себе співзасновник і колишній генеральний директор стрімінгової платформи Twitch, Еммет Шир.