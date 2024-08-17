История вражды между Стивом Джобсом и Биллом Гейтсом: как отношения двух гениальных людей сделали мир лучше

Стив Джобс и Билл Гейтс были то союзниками, то врагами, иногда почти друзьями, а иногда - всеми тремя одновременно. Они делали комплименты и критиковали друг друга и компании, но их успехи были, безусловно, переплетены.

Билл Гейтс и Стив Джобс не всегда были врагами

Корпорация Майкрософт в начале создала программное обеспечение для мегапопулярного ПК Apple II, и Гейтс регулярно летал в Купертино, штат Калифорния, чтобы увидеть, над чем работает Apple.

В начале 80-х годов Джобс прилетел в Вашингтон, чтобы продать Гейтсу возможность создания программного обеспечения Microsoft для компьютера Apple Macintosh с его революционным графическим интерфейсом. Гейтс не был особенно поражен тем, что он считал ограниченной платформой или отношением Джобса.

"Это был какой-то странный визит обольщения, во время которого Стив говорил, что вы нам не нужны, и мы делаем это замечательное дело, и это прикрытие. Он в своем режиме продаж Стива Джобса, но такой режим продаж, что тоже говорит: "Ты мне не нужен, но я могу позволить тебе быть привлеченным", - позже сказал Гейтс.

Билл Гейтс в 1977 году (фото: Википедия)

Однако Гейтс появился вместе с Джобсом в видео 1983 - рифе "Игра на свидание" - экранизированном для сотрудников Apple перед выпуском Macintosh. В видео Гейтс хвалит MAC и говорит, что он "действительно захватывает воображение людей".

Microsoft и Apple работали рука об руку в течение первых нескольких лет появления Macintosh. В какой-то момент Гейтс пошутил, что у него больше людей работает над Mac, чем у Джобса.

Их отношения, и без того вроде бы непростые, распались, когда Microsoft анонсировала первую версию Windows в 1985 году. Разъяренный Джобс обвинил Гейтса и Microsoft в похищении Macintosh.

Но Гейтсу было безразлично - он знал, что графические интерфейсы будут большими, и не думал, что Apple имеет исключительные права на эту идею.

Кроме того, Гейтс хорошо знал, что Apple взяла идею графического интерфейса в лаборатории Xerox PARC, исследовательском учреждении, которым они оба восхищались.

Стив Джобс в 1984 году (фото: Википедия)

Когда Джобс обвинил Гейтса в воровстве идеи, он ответил: "Ну, Стив, я думаю, что на это можно смотреть по-другому. Мне кажется, это скорее так, будто у нас обоих был богатый сосед по имени Ксерокс, и я ворвался в его дом, чтобы украл телевизор и узнал, что ты его уже украл".

С этого момента между двумя учредителями были сняты перчатки.

"Они просто нас полностью обворовали, потому что у Гейтса нет стыда", - как-то сказал Джобс. На что Гейтс ответил: "Если он в это верит, он действительно вошел в одно из своих полей искажения реальности".

Джобс считал, что Гейтс был бездельником, слишком сосредоточенным на бизнесе. "Он был бы более широким парнем, если бы однажды выпил кислоту или пошел в ашрам, когда был младше".

Гейтс, между тем, сказал, что Джобс был "фундаментально странным" и "странным человеком с недостатками".

Но Гейтс уважал талант Джобса к дизайну.

"Он действительно никогда не знал много о технологиях, но имел удивительный инстинкт того, что работает", - сказал Гейтс о Джобсе.

Билл Гейтс в 1976 году (фото: Википедия)

Отношения ухудшались

В 1985 году Стив Джобс ушел из Apple после смены власти, чтобы основать собственную компьютерную компанию NeXT. Но хотя Джобс больше не работал на крупнейшего конкурента Microsoft, это не улучшило отношения между ними.

В 1985 году Джобс сказал Playboy, что если NeXT проиграет, а Microsoft Windows выиграет, "мы попадем в темные века компьютеров примерно на 20 лет". И все же Windows побеждала.

В конце 80-х годов стало ясно, что Microsoft почти невозможно остановить на ПК.

Вернемся к 1996 году, когда Джобс появился в документальном фильме PBS под названием "Триумф ботанов" и сетовал на Гейтса и Microsoft, говоря, что они создают "трехсортные продукты".

Стив Джобс в 2005 году (фото: Википедия)

Джобс сказал в том же документальном фильме: "Единственная проблема с Microsoft заключается в том, что они просто не имеют вкуса. У них нет абсолютно никакого вкуса. И я имею в виду не в малом, я имею в виду, что в большом значении, в смысле того, что они не придумывают оригинальных идей и не вносят много культуры в свои продукты".

В конце 90-х Apple оказалась под серьезной угрозой краха. Когда тогдашний генеральный директор Apple Гил Амелио купил NeXT в 1996 году и вернул Джобса в Apple, Гейтс пытался отказаться от этого.

Гейтс сказал Амелио: "Я знаю его технологию, это не что иное, как разогретая UNIX, и вы никогда не сможете заставить ее работать на своих машинах. Разве вы не понимаете, что Стив ничего не знает о технологиях? Он просто суперпродавец, я не могу поверить, что ты принимаешь такое глупое решение".

Билл Гейтс в 2002 году (фото: Википедия)

Но к 1997 году Джобс стал генеральным директором Apple. В своем первом выступлении на Macworld он объявил, что принял инвестиции от Microsoft, чтобы удержать Apple на плаву. Билл Гейтс появился на огромном экране из-за спутниковой связи. Зрители освистали.

Гейтс завидовал Джобсу

Согласно новой книге "Миллиардер, ботаник, спаситель, король: Билл Гейтс и его стремление сформировать наш мир", Гейтс завидовал способности Джобса захватить аудиторию.

"В августе 1997 года, когда Стив Джобс шагал по сцене на западе Apple Macworld в Бостоне, электризуя аудиторию своим сильным, четким и магнетическим выступлением, Гейтс сидел в одной из телевизионных студий Microsoft за тысячи миль в Сиэтле, наблюдая за своим врагом", - говорится в книге.

Стив Джобс в 2007 году (фото: Википедия)

"Когда он наблюдал за непринужденной легкостью, с которой Джобс разговаривал с аудиторией - паузы в нужный момент, речь, испещренная юмором, чистый перформативный театр - Гейтс был полон восторга и зависти", - говорится далее в книге. Гейтс явно восхищался Джобсом, даже если они не всегда виделись лицом к лицу.

Они уважали друг друга

Когда Apple представила iTunes, Гейтс направил внутреннее электронное письмо к Microsoft, в котором говорилось: "Способность Стива Джобса сосредотачиваться на нескольких важных вещах, поощрять людей, имеющих правильный пользовательский интерфейс, и продавать вещи как революционные - это удивительные вещи".

Билл Гейтс в 2009 году (фото: Википедия)

Когда Apple представила iPod в 2001 году, Гейтс направил еще одно электронное письмо: "Я думаю, нам нужен какой-то план, чтобы доказать, что, хотя Джобс снова держит нас на ногах, мы можем двигаться быстро, и оба подходят и делают вещи лучше".

Гейтс также ранее говорил, что завидовал тому, что Джобс был "естественным", когда дело доходило до командования аудиторией.

"Всегда было весело наблюдать, как он репетировал, потому что часть его гениальности заключалась в том, что когда он наконец это делал, он создавал вид, что он просто придумывает это прямо сейчас", - сказал он Дексу Шепарду в подкасте Armchair Expert и признался, что никогда не достигнет такого уровня.

"Он был таким волшебником в чрезмерной мотивации людей - я был второстепенным волшебником, поэтому не мог попасть под его волшебство - но я видел, как он колдует, а потом смотрел на людей и видел их загипнотизированными", - продолжил Гейтс.

Стив Джобс в 2010 году (фото: Википедия)

Но Джобс все еще довольно отрицательно относился к Microsoft, особенно после того, как в 2000 году Стив Баллмер сменил Билла Гейтса в должности генерального директора.

"Они явно потеряли свое доминирование. Они стали почти неактуальными. Я не думаю, что в Microsoft что-нибудь изменится, пока ею руководит Баллмер" - как-то сказал Джобс.

И напротив, Гейтс считал, что успех Apple после появления iPhone во многом происходит от самого Джобса, а не от "закрытой" философии Apple.

"Интегрированный подход хорошо работает, когда руководит Стив. Но это не значит, что он выиграет много раундов в будущем", – сказал Гейтс.

Гейтс и Джобс сотрудничали вместе

Они участвовали в продуктах компаний друг друга. Гейтс не слишком думал об iPad.

"Я не то что я сижу там и чувствую то же, что я чувствовал с iPhone, когда я говорю: "Боже мой, Microsoft не нацелилась достаточно высоко", - сказал он.

Но Джобс также не очень думал об экосистеме Windows: "Конечно, его фрагментированная модель работала, но она не создавала действительно отличных продуктов. Она создавала плохие продукты".

Билл Гейтс в 2013 году (фото: Википедия)

Джобс не удержался, когда Гейтс решил уйти из Microsoft в 2006 году, чтобы больше сосредоточиться на своем фонде.

"Билл фактически лишен воображения, и он никогда ничего не изобретал, поэтому я думаю, что сейчас ему удобнее заниматься филантропией, чем технологиями", – сказал Джобс.

Однако каким-то странным образом, двое мужчин явно уважали друг друга.

Выйдя вместе на сцену на конференции AllThingsD в 2007 году, Гейтс сказал: "Я бы отдал многое, чтобы иметь вкус Стива".

И Джобс как-то сказал: "Я восхищаюсь им за компанию, которую он создал - это поражает - и мне нравилось с ним работать. Он умен и на самом деле испытывает хорошее чувство юмора".

После смерти Джобса Гейтс сказал: "Я уважаю Стива, мы должны были работать вместе. Мы подталкивали друг друга, даже как конкуренты. Ничто из того, что он сказал, меня не беспокоит".

В конце концов, оба мужчины претендуют на немалое наследство: каждый сделал свою компанию одной из самых ценных в мире. Их конкуренция продолжается: в последние месяцы Microsoft и Apple поочередно обыграли друг друга за звание самой дорогой публичной компании мира.

Билл Гейтс в 2023 году (фото: Википедия)