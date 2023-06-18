Історія української "Попелюшки", яка стала останньою принцесою Кореї

Доленосне знайомство із принцом

Юлія народилася в Пенсильванії в 1928 році у багатодітній сім'ї українських емігрантів. Батько був шахтарем, а мама - домогосподаркою. Під час Другої світової дівчина вступила на службу до американських ВМС, після війни пішла навчатись у Парсонський коледж дизайну.

Кар'єра Юлія складалась чудово, вона працювала з одним із найкращих архітекторів світу - Бей Юйміном, але от особисте життя не вдавалося влаштувати.

У 29-річному віці архітекторка наважилась на кардинальні зміни - вона вирішила продати квартиру у Штатах і переїхати в Іспанію. На оголошення про продаж відгукнувся її співробітник Ї Гу, який насправді вже кілька місяців шукав приводу познайомитись з нею.

Після огляду апартаментів, він запросив її на вечерю і став вмовляти, аби вона не переїжджала. Щоб її переконати, він навіть заговорив українською - кілька фраз його колись навчив сусід-українець у гуртожитку.

Зрештою Юлія дослухалась до вмовлянь свого нового залицяльника, але на той момент вона ще не здогадувалась про його королівське походження.

Юлія Муллок і Ї Гу (фото: alchetron.com)

Королівський наречений без статків

Ї Гу був останнім прямим нащадком династій Чосонів, яка правила Кореєю з кінця ХIV ст. Фактично імперія перестала існувати 1910 року, коли державу анексувала Японія. Дідусь Ї Гу зберіг імперські титули, але реальну владу втратив.

Тоді монаршу родину перевезли до Токіо, аби асимілювати. Ї Гу народився і виріс у Японії (його матір - японська принцеса).

У 1945 році після поразки Японії у Другій світовій війні політична верхівка Кореї не прийняла королівську родину на батьківщині. У результаті Ї Гу не міг отримати ні японський, ні корейський паспорт, а все майно родини націоналізували.

Завдяки гарним зв'язкам принцу вдалося потрапити до США, де він пішов навчатись на архітектора, а згодом став працювати в одній компанії з Юлією Муллок.

Юлія Муллок і Ї Гу працювали архітекторами в одній компанії (скриншот)

Нерівний шлюб і культурна прірва

У 1958 році Юлія познайомилась із батьками Ї Гу. Родина принца не була проти нареченої-українки і вже у жовтні 1959-го пара обвінчалася в українській греко-католицькій церкві Святого Юра на Манхеттені в Нью-Йорку. У день весілля Юлія наділа білу атласну сукню, яку сама пошила.

За розповідями Муллок, Ї Гу освідчився їй українською мовою, це дуже вразило її та батьків. При цьому принц не подарував каблучку, як це було заведено у той час, а просто поставив її перед фактом, що вони одружуються.

Юлія Муллок зі своїм чоловіком Ї Гу під час офіційних візитів (скриншот)

Спершу пара жила у Нью-Йорку, потім на Гаваях, а 1963 року переїхали до Сеула й оселились у палаці Чхандок. Юлія всіляко намагалась дотримуватись монарших звичаїв і відповідати статусу "Її Величність". Вона носила традиційний корейський одяг, трохи вивчила мову, втім культурні відмінності між нею та родиною чоловіка давались взнаки.

Палацовий комплекс Чхандок у Сеулі, в якому жило королівське подружжя (фото: Вікіпедія)

Іронія долі й особиста трагедія принцеси

Юлія разом із матір'ю принца активно займалась благодійністю. Вона організувала школу для дітей, хворих на поліомієліт та з вадами опорно-рухового апарату. Опікувалася сиротинцями, відкрила крамницю одягу, який шили люди з інвалідністю.

За численні добрі справи у народі Юлію прозвали "великою матір'ю". Втім, за іронією долі її особиста трагедія полягала у тому, що матір'ю вона не могла стати через безпліддя. Це було величезною проблемою, оскільки традиційне корейське суспільство очікувало від Ї Гу продовження династії.

Зрештою пара взяла з сиротинця 10-річну Юн-сун, яку Юлія називала Євгенією. Але монарша сім'я у документах ніколи офіційно не визнала її членом роду.

Юлія Муллок з батьками Ї Гу (скриншот)

Казка закінчилась, а кохання - ні

Те, що Юлія не змогла народити нащадка останньому принцу Кореї, підірвало її авторитет у монаршій родині. На Ї Гу все більше тиснули представники династії, стосунки у пари погіршувались. У 1974 році подружжя почали жити окремо. А через 8 років розлучились офіційно.

Оскільки Юлія і Ї Гу не проводили офіційної церемонії корейського весілля, Муллок не була записана як дружина Ї Гу в його сімейному реєстрі. Про це вона дізналася тільки після розірвання шлюбу. Тому фактично увесь цей час Юлія була номінальною принцесою.

До слова, після розлучення колишня свекруха передала Юлії солідну суму грошей. Між жінками завжди були теплі стосунки.

Королева Кореї (зліва) і Юлія у 1982 році влаштували благодійний ярмарок одягу, який пошили люди з інвалідністю (скриншот)

До 1995 року Юлія продовжувала жити у Сеулі й займатися благодійністю, потім перебралася на Гаваї.

Спадкоємець престолу Сеула після розлучення працював викладачем університету, керував авіакомпанією, яка потім збанкрутувала.

Ні Юлія, ні Ї Гу так і не створили нових сімей. Після розлучення вони не підтримували спілкування. Останній корейський принц завів кілька романів, але так і не дочекався нащадка династії. Він помер бездітним у 2005 році. На похорон монарха не запросили його колишню дружину. Втім вона таємно приїхала попрощатись із коханням свого життя, де її помітили папараці.

Коли у 2000-х роках журналісти запитали Юлію, чи вона ображається на колишнього чоловіка, 77-річна екс-принцеса зізналася, що досі кохає принца.

Муллок померла у 89 років у будинку пристарілих на Гаваях у глибокій самотності. За рішенням її доньки Євгенії, прах Юлії розвіяли над Тихим океаном, хоч вона заповідала це зробити у Кореї. Муллок ніколи не була в Україні, але завжди називала і позиціювала себе українкою.

Юлія Муллок стала останньою принцесою Кореї (фото: Вікіпедія)