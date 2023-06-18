История украинской "Золушки", которая стала последней принцессой Кореи

Судьбоносное знакомство с принцем

Юлия родилась в Пенсильвании в 1928 году в многодетной семье украинских эмигрантов. Отец был шахтером, а мама - домохозяйкой. Во время Второй мировой девушка поступила на службу в американские ВМС, после войны пошла учиться в Парсонский колледж дизайна.

Карьера Юлия складывалась отлично, она работала с одним из лучших архитекторов мира - Бэй Юймином, но вот личную жизнь не удавалось устроить.

В 29-летнем возрасте девушка отважилась на кардинальные перемены - она решила продать квартиру в Штатах и переехать в Испанию. На объявление о продаже отозвался ее сотрудник Йи Гу, который на самом деле уже несколько месяцев искал повода познакомиться с ней.

После осмотра апартаментов он пригласил ее на ужин и стал уговаривать, чтобы она не переезжала. Чтобы ее убедить, он даже заговорил по-украински - несколько фраз его когда-то научил сосед-украинец в общежитии.

В конце концов Юлия прислушивалась к уговорам своего нового поклонника, но на тот момент она еще не догадывалась о его королевском происхождении.

Юлия Муллок и Йи Гу (фото: alchetron.com)

Королевский жених без состояния

Йи Гу был последним прямым потомком династий Чосонов, правившей Кореей с конца ХIV в. Фактически империя перестала существовать в 1910 году, когда государство аннексировало Японию. Дедушка Йи Гу сохранил имперские титулы, но реальную власть потерял.

Тогда монаршую семью перевезли в Токио, чтобы ассимилировать. Йи Гу родился и вырос в Японии (его мать - японская принцесса).

В 1945 году после поражения Японии во Второй мировой войне политическая верхушка Кореи не приняла королевскую семью на родине. В результате Йи Гу не мог получить ни японский, ни корейский паспорт, а все имущество семьи национализировали.

Благодаря хорошим связям принцу удалось попасть в США, где он пошел учиться на архитектора, а затем стал работать в одной компании с Юлией Муллок.

Юлия Муллок и Йи Гу работали архитекторами в одной компании (скриншот)

Неравный брак и культурная пропасть

В 1958 году Юлия познакомилась с родителями Йи Гу. Семья принца не была против невесты-украинки и уже в октябре 1959 пара обвенчалась в украинской греко-католической церкви Святого Юра на Манхэттене в Нью-Йорке. В день свадьбы Юлия надела белое атласное платье, которое сама сшила.

По рассказам Муллок, Йи Гу признался ей в любви на украинском языке, это очень поразило ее и родителей. При этом принц не подарил кольцо, как это было принято в то время, а просто поставил ее перед фактом, что они женятся.

Юлия Муллок со своим мужем Йи Гу во время официальных визитов (скриншот)

Сначала пара жила в Нью-Йорке, потом на Гавайях, а в 1963 году переехала в Сеул и поселилась во дворце Чхандоккун. Юлия всячески пыталась соблюдать монаршие обычаи и соответствовать статусу "Ее Величество". Она носила традиционную корейскую одежду, немного выучила язык, однако культурные различия между ней и семьей были разящими.

Дворцовый комплекс Чхандоккун в Сеуле, в котором жили королевские супруги (фото: Википедия)

Ирония судьбы и личная трагедия принцессы

Юлия вместе с матерью принца активно занималась благотворительностью. Она организовала школу для детей, больных полиомиелитом и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Заботилась о приютах, открыла магазин одежды, которую шили люди с инвалидностью.

За многочисленные добрые дела в народе Юлию прозвали "великой матерью". Но по иронии судьбы ее личная трагедия заключалась в том, что матерью она не могла стать из-за бесплодия. Это было огромной проблемой, поскольку традиционное корейское общество ожидало от Йи Гу продолжения династии.

В конце концов пара взяла из приюта 10-летнюю Юн-сун, которую Юлия называла Евгенией. Но монаршая семья в документах никогда официально не признала ее членом рода.

Юлия Муллок с родителями Йи Гу (скриншот)

Сказка закончилась, а любовь - нет

То, что Юлия не смогла родить потомка последнему принцу Корее, подорвало ее авторитет в монаршей семье. На Йи Гу все больше давили представители династии, отношения у пары ухудшались. В 1974 году супруги начали жить отдельно. А через 8 лет развелись официально.

Поскольку Юлия и Йи Гу не проводили официальной церемонии корейской свадьбы, Муллок не была записана как жена Йи Гу в его семейном реестре. Об этом она узнала только после расторжения брака. Потому фактически все это время Юлия была номинальной принцессой.

К слову, после развода бывшая свекровь передала Юлии солидную сумму денег. Между женщинами всегда были теплые отношения.

Королева Кореи (слева) и Юлия в 1982 году устроили благотворительную ярмарку одежды, которую сшили люди с инвалидностью (скриншот)

До 1995 года Юлия продолжала жить в Сеуле и заниматься благотворительностью, затем перебралась на Гавайи.

Наследник престола Сеула после развода работал преподавателем университета, руководил авиакомпанией, которая затем обанкротилась.

Ни Юлия, ни Йи Гу так и не создали новых семей. После развода они не поддерживали общение. Последний корейский принц завел несколько романов, но так и не дождался наследника династии. Он скончался бездетным в 2005 году. На похороны монарха не пригласили его бывшую супругу. Однако она тайно приехала попрощаться с любовью своей жизни, где ее заметили папарацци.

Когда в 2000-х годах журналисты спросили Юлию, обижается ли она на бывшего мужа, 77-летняя экс-принцесса призналась, что до сих пор любит принца.

Муллок умерла в 89 лет в доме престарелых на Гавайях в глубоком одиночестве. По решению ее дочери Евгении, прах Юлии развеяли над Тихим океаном, хотя она завещала это сделать в Корее. Муллок никогда не была в Украине, но всегда называла и позиционировала себя украинкой.

Юлия Муллок стала последней принцессой Кореи (фото: Википедия)