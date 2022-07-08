История и рецепт знаменитого яворовского пирога от пани Стефы: этому блюду около 150 лет

Яворовский пирог попал в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия. Это очень знаковое блюдо, которое готовят не только в западных областях Украины. И историки считают, что рецепту этого пирога более 150 лет.
Историю этого пирога и рецепт от знаменитой пани Стефы - читайте в материале ниже.
Яворовский пирог обычно подают на важных праздниках - как церковных, так и обычных. А в отдельных районах его пекут по пятницам, чтобы на выходных иметь к борщу или есть как отдельное блюдо.
Историк и сооснователь Клуба Галицкой кухни Игорь Лильо считает, что пирог начали готовить около 150 лет назад.
Картофель в западных областях Украины появился довольно поздно, а он входит в состав пирога. А вот гречку в Украине выращивали с более древних времен.
Рецептов Яворовского пирога существует на самом деле много и в каждом районе его делают со своими отличительными изюминками.
Основные ингредиенты - тесто, картофель, гречка. Чаще всего его делают закрытым, но бывают рецепты открытого пирога.
Меняются пропорции начинки и в нее могут добавлять сало, жареный лук, специи, зелень и даже грибы. В пироге можно встретить яйца, сыр и даже сушеную мяту.
Как отмечает знаменитая кулинарка пани Стефа на своем сайте, самое важное в пироге - это тесто. Для Яворовского пирога нужно дрожжевое. Слой теста не должен быть толстым, но достаточным, чтобы удержать тяжелую начинку.
На 2 круглые формы:
Способ приготовления:
Дрожжи посыпать ложкой сахара и дать разойтись. Если используете сухие - просто высыпайте в муку и перемешайте.
Смешайте муку, дрожжи, щепотки соли, сахара и 1 желтка некрутое тесто, добавьте масло и вымешайте, чтобы оно впиталось.
Тесто должно отставать от рук. Положите его в миску, накройте полотенцем и поставьте в теплое место, чтобы подросло.
Если времени на замешивание теста нет, то пани Стефа рекомендует взять слоено-дрожжевое тесто готовое.
Делаем начинку:
Картофель отварить и помять в гладкое пюре без комочков. Гречку сварить или даже запарить - она не должна быть мокрой и разваренной.
Охлажденное пюре смешать с гречкой 1:1, можно добавить шкварки с луком, заправить солью и черным перцем.
Верх проколите вилкой, посыпьте солью и тмином, смажьте желтком. Такую же процедуру проверните и со второй частью теста и начинки.
Выкладывайте начинку и хорошо ее разровняйте. Накройте второй частью теста, края закройте, смажьте желтком, посолите.
Выпекать пирог нужно в духовке около часа при температуре 200-210 градусов.
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