Історія та рецепт славнозвісного Яворівського пирога від пані Стефи: цій страві близько 150 років

Яворівський пиріг потрапив до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Це дуже знакова страва, яку готують не тільки в західних областях України. І історики вважають, що рецепту цього пирога понад 150 років.
Історію цього пирога і рецепт від знаменитої пані Стефи - читайте в матеріалі нижче.
Яворівський пиріг зазвичай подають на важливих святах - як церковних, так і звичайних. А в окремих районах його печуть у п'ятницю, щоб на вихідних мати до борщу або їсти як окрему страву.
Історик і співзасновник клубу галицької кухні ігор Лільо вважає, що пиріг почали готувати близько 150 років тому.
Картопля в західних областях України з'явився досить пізно, а він входить до складу пирога. А ось гречку в Україні вирощували з більш давніх часів.
Рецептів Яворівського пирога існує насправді багато і в кожному районі його роблять зі своїми відмінними родзинками.
Основні інгредієнти - тісто, картопля, гречка. Найчастіше його роблять закритим, але бувають рецепти відкритого пирога.
Змінюються пропорції начинки та в неї можуть додавати сало, смажену цибулю, спеції, зелень і навіть гриби. У пирозі можна зустріти яйця, сир і навіть сушену м'яту.
Як зазначає знаменита кулінарка Пані Стефа на своєму сайті, найважливіше в пирозі - це тісто. Для Яворівського пирога потрібно дріжджове. Шар тіста не повинен бути товстим, але достатнім, щоб утримати важку начинку.
На 2 Круглі форми:
Спосіб приготування:
Дріжджі посипати ложкою цукру і дати розійтися. Якщо використовуєте сухі - просто висипайте в борошно і перемішайте.
Змішайте борошно, дріжджі, щіпки солі, цукру та 1 жовтка некруте тісто, додайте масло і вимішайте, щоб воно вбралося.
Тісто має відставати від рук. Покладіть його в миску, накрийте рушником і поставте в тепле місце, щоб підросло.
Якщо часу на заміс тіста немає, то Пані Стефа рекомендує взяти листково-дріжджове тісто готове.
Робимо начинку:
Картоплю відварити та пом'яти в гладке пюре без грудочок. Гречку зварити або навіть запарити - вона не повинна бути мокрою і розвареною.
Охолоджене пюре змішати з гречкою 1:1, можна додати шкварки з цибулею, заправити сіллю і чорним перцем.
Верх проколіть виделкою, посипте сіллю і кмином, змастіть жовтком. Таку ж процедуру проверніть і з другою частиною тесту і начинки.
Викладайте начинку і добре її розрівняйте. Накрийте другою частиною тіста, краю закрийте, змастіть жовтком, посоліть.
Випікати пиріг потрібно в духовці близько години при температурі 200-210 градусів.
До речі, раніше ми писали про те, як приготувати тімбаль з кабачків.
А також розповідали про те, як можна заощадити рослинну олію на кухні.