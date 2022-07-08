Історія та рецепт славнозвісного Яворівського пирога від пані Стефи: цій страві близько 150 років

Яворівський пиріг потрапив до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Це дуже знакова страва, яку готують не тільки в західних областях України. І історики вважають, що рецепту цього пирога понад 150 років.

Історію цього пирога і рецепт від знаменитої пані Стефи - читайте в матеріалі нижче.

Яворівський пиріг зазвичай подають на важливих святах - як церковних, так і звичайних. А в окремих районах його печуть у п'ятницю, щоб на вихідних мати до борщу або їсти як окрему страву.

Історик і співзасновник клубу галицької кухні ігор Лільо вважає, що пиріг почали готувати близько 150 років тому.

Картопля в західних областях України з'явився досить пізно, а він входить до складу пирога. А ось гречку в Україні вирощували з більш давніх часів.

Рецептів Яворівського пирога існує насправді багато і в кожному районі його роблять зі своїми відмінними родзинками.

Основні інгредієнти - тісто, картопля, гречка. Найчастіше його роблять закритим, але бувають рецепти відкритого пирога.

Змінюються пропорції начинки та в неї можуть додавати сало, смажену цибулю, спеції, зелень і навіть гриби. У пирозі можна зустріти яйця, сир і навіть сушену м'яту.

Рецепт Яворівського пирога пані Стефи

Як зазначає знаменита кулінарка Пані Стефа на своєму сайті, найважливіше в пирозі - це тісто. Для Яворівського пирога потрібно дріжджове. Шар тіста не повинен бути товстим, але достатнім, щоб утримати важку начинку.

На 2 Круглі форми:

Борошно-0,5 кг

Тепла вода або молоко - 250 мл

Дріжджі-30 г мокрих або ½ пачки сухих

Жовток - 2 шт.

Рослинна олія або розтоплене вершкове масло - пару ложок

Сіль, цукор

Спосіб приготування:

Дріжджі посипати ложкою цукру і дати розійтися. Якщо використовуєте сухі - просто висипайте в борошно і перемішайте.

Змішайте борошно, дріжджі, щіпки солі, цукру та 1 жовтка некруте тісто, додайте масло і вимішайте, щоб воно вбралося.

Тісто має відставати від рук. Покладіть його в миску, накрийте рушником і поставте в тепле місце, щоб підросло.

Якщо часу на заміс тіста немає, то Пані Стефа рекомендує взяти листково-дріжджове тісто готове.

Робимо начинку:

Картоплю відварити та пом'яти в гладке пюре без грудочок. Гречку зварити або навіть запарити - вона не повинна бути мокрою і розвареною.

Охолоджене пюре змішати з гречкою 1:1, можна додати шкварки з цибулею, заправити сіллю і чорним перцем.

З половини тіста розкачайте корж, на середину викладайте половину начинки. Краї тесту в формі підберіть, мішечком заліпити та викладайте на форму, змащену маслом.

Верх проколіть виделкою, посипте сіллю і кмином, змастіть жовтком. Таку ж процедуру проверніть і з другою частиною тесту і начинки.

Для прямокутної форми тісто розділіть на дві частини. Розкачайте і вистилайте дно і бортики.

Викладайте начинку і добре її розрівняйте. Накрийте другою частиною тіста, краю закрийте, змастіть жовтком, посоліть.

Випікати пиріг потрібно в духовці близько години при температурі 200-210 градусів.