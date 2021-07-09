История с рекордным штрафом Новой почты получила продолжение

Она сообщила, что знает о резонансе вокруг штрафа Новой почте и сейчас проводится тщательная проверка всех обстоятельств этого дела.

"Знаю об общественном резонансе вокруг многомиллионного штрафа, который работники Госпродпотребслужбы в Харьковской области наложили на Новую почту. Вчера целый день занималась этим вопросом: проводила внутреннее расследование, ознакомилась с видеофиксацией, консультировалась с юристами. Разобрала ситуацию, как говорится, на молекулы", - написала Магалецкая.

Она добавила, что юристы уже готовят соответствующее решение о том, что такого крупного штрафа не будет.

"Такого штрафа не будет. Так как он неадекватный нарушению. Юристы готовят уже соответствующее решение. Сегодня будет личная встреча с представителями Новой почты и бизнес-сообщества. Нужно срочно менять законодательство. Иначе такие ситуации могут повториться из-за исполнителей на местах. С "виновниками" скандала в Харьковской области разбираемся. Меня лично интересуют мотивы такого решения", - добавила председатель Госпродпотребслужбы и пообещала сообщить подробности позже.

За что оштрафовали Новую почту

Житель Харьковской области пожаловался в местное отделение Госпродпотребслужбы о том, что ему доставили Новой почтой разбитый аквариум. Мужчина оценил его в 500 гривен, но в Новой почте компенсировать отказались.

Работники Госпродпотребслужбы жалобу зарегистрировали, а через два месяца пришли в указанное отделение с внеплановой проверкой. Работники отделения не предоставили необходимые документы, так как не были уполномочены на подобные действия. В востребованные сроки (три дня) Новая почта документы также не предоставила.

За это был наложен штраф в размере 151 млн гривен. Еще 174 млн гривен Госпродпотребслужба насчитала Новой почте за нарушения в другом отделении, куда они также пришли с внеплановой проверкой после жалобы жителя Чугуева.