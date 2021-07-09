Історія з рекордним штрафом Нової Пошти отримала продовження

Вона повідомила, що знає про резонанс навколо штрафу Новій пошті й зараз проводиться ретельна перевірка всіх обставин цієї справи.

"Знаю про громадський резонанс навколо багатомільйонного штрафу, який працівники Держпродспоживслужби в Харківській області наклали на Нову Пошту. Вчора цілий день займалася цим питанням: проводила внутрішнє розслідування, ознайомилася з відеофіксацією, консультувалася з юристами. Розібрала ситуацію, як то кажуть, на молекули", - написала Магалецька.

Вона додала, що юристи вже готують відповідне рішення про те, що такого великого штрафу не буде.

"Такого штрафу не буде. Бо він неадекватний порушенню. Юристи готують вже відповідне рішення. Сьогодні буде особиста зустріч з представниками Нової пошти та бізнес-спільноти. Потрібно терміново міняти законодавство. Інакше такі ситуації можуть повторитися через виконавців на місцях. З "винуватцями" скандалу в Харківській області розбираємося. Мене особисто цікавлять мотиви такого рішення", - додала голова Держпродспоживслужби та пообіцяла повідомити подробиці пізніше.

За що оштрафували Нову Пошту

Житель Харківської області поскаржився в місцеве відділення Держпродспоживслужби про те, що йому доставили Новою Поштою розбитий акваріум. Чоловік оцінив його в 500 гривень, але в Новій пошті компенсувати відмовилися.

Працівники Держпродспоживслужби скаргу зареєстрували, а через два місяці прийшли до вказаного відділення з позаплановою перевіркою. Працівники відділення не надали необхідні документи, оскільки не були уповноважені на подібні дії. У затребувані терміни (три дні) Нова пошта документи також не надала.

За це було накладено штраф у розмірі 151 млн гривень. Ще 174 млн гривень Держпродспоживслужба нарахувала Новій пошті за порушення в іншому відділенні, куди вони також прийшли з позаплановою перевіркою після скарги жителя Чугуєва.