Історія походжень українських музичних інструментів: ці цікаві факти ви могли не знати

Українські народні інструменти мають багатовікову історію, яка сягає глибоко в культурні традиції нашого народу. Кожен із них несе в собі унікальну історію виникнення та розвитку, часто пов’язану з місцевими обрядами, легендами та народними майстрами.

Звідки виникли трембіта, сопілка та інші музичні інструменти, розповідає РБК-Україна з посиланням на Український інтерес.

Сопілка

Сопілка набула популярності ще в епоху Київської Русі й вважається найстаршим духовим інструментом. Існують припущення, що сопілка з’явилась ще понад 20 тисяч років тому, проте, перші згадки у літописах з’явились у 11 столітті. Сопілка згадується в українських народних піснях, казках, думах та легендах.

Сопілка (фото: Скарби України)

Цимбали

Вчені стверджують, що цимбали мають більш ніж тритисячолітню історію. До України цей інструмент потрапив у середньовіччі, проте дискусії щодо його походження досі тривають.

За однією з версій, цимбали прийшли на Закарпаття з Угорщини й вже звідти поширилися на Гуцульщину та Галичину. Інша гіпотеза стверджує, що інструмент потрапив в Україну через Білорусь, куди його могли привезти музиканти хрестоносців у XIII столітті.

Цимбали - це струнний інструмент з дерев’яним корпусом, над яким натягнуті струни. Зазвичай верхня частина виготовляється з ялини або смереки, а нижня - з явору.

Старовинні цимбали (фото: Вікіпедія)

Бугай

Точної дати появи бугая не встановлено. Цей інструмент використовувався не тільки в Україні, а й у чехів, поляків та румунів. Однак на наших землях він переважно зберігся в Західній Україні.

Виконавці виготовляють бугай самостійно: для цього потрібне дерев'яне барильце, яке обтягується шкірою з обох боків. До одного боку посередині прикріплюється пучок кінського волосся.

Під час гри один музикант тримає інструмент під рукою, а інший смикає за волосся, створюючи гучний звук, схожий на ревіння бугая. Для повнішого звучання виконавець перед грою зволожує руки.

Бугай (фото: Скарби України)

Бандура

Бандура - це унікальний український інструмент, який здобув популярність ще в XVI столітті. Вона має овальний корпус з грифом, на якому розташовані кілки для басових струн і приструнків зі сталою висотою звуку.

Бандуру можна порівняти зі струнним фортепіано, оскільки на ній також можна грати акорди та використовувати всі пальці одночасно. Існує кілька способів гри на бандурі, зокрема харківський і чернігівський.

У харківському варіанті інструмент тримають вертикально, притискаючи до грудей, і грають обома руками по всіх струнах. У чернігівському варіанті бандуру розгортають ліворуч, при цьому лівою рукою грають на басах, а правою - на приструнках.

Бандура (фото: Вікіпедія)

Зозулька

Ми звикли вважати зозульку дитячою іграшкою, але за цією "забавкою" ховається багата історія. Зозульки виготовляють із глини, надаючи їм форми тварин, птахів або будиночків.

В інструменті є спеціальні отвори: через основний вдувають повітря, а з бокових отворів виходять звуки різної висоти. Звучання залежить від того, які отвори під час гри відкриті або закриті.

Зозулька (фото: Вікіпедія)

Гудок

Гудок вважається прообразом скрипки й одним із найдавніших струнно-смичкових інструментів. Звуки на ньому видобуваються за допомогою смичка, схожого на лук.

Цей унікальний інструмент можна побачити на фресках XI століття в Софійському соборі, що свідчить про його існування на території сучасної України задовго до цього часу. Гудок здебільшого використовували для виконання веселих танцювальних мелодій.

Гудок (фото: Вікіпедія)

Трембіта

Трембіта - гуцульський духовий інструмент, який досі широко використовується на сході Карпат. Її середня довжина складає близько трьох метрів, але деякі трембіти можуть досягати й восьми метрів. Від довжини інструменту залежить висота звуку.

На вузький кінець трембіти встановлюють мундштук з дерева або металу. Інструмент виготовляють зі смереки та обгортають березовою корою. Особливо цінується "магічна" трембіта, зроблена з дерева, в яке влучила блискавка, відомого як "громовиця".

У минулому трембіта слугувала основним засобом зв’язку для вівчарів. За її допомогою вони повідомляли про своє місцезнаходження та попереджали про небезпеку. Звук трембіти здатний долати відстань до 50 кілометрів.

Цікава легенда пов'язана з виникненням трембіти. Вона розповідає про юнака та дівчину, які закохалися один в одного. Але згодом родина дівчини переїхала до Говерли, а сім’я хлопця відправилася в Бескиди.

Сумуючи за коханою, юнак вигадав трембіту, звук якої лунатиме з такою силою, що його чути навіть на Говерлі. На жаль, юнак загинув у бою з диким звіром, і дівчина так і не дізналася про його загибель.

Вона продовжувала чекати на коханого, а потім взяла свою трембіту і піднялася на Говерлу. Відтоді її більше ніхто не бачив. Кажуть, що коли в Карпатах гине чиясь любов, з Говерли лунає печальний звук трембіти.

Трембіта (фото: Вікіпедія)