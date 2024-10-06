История происхождения украинских музыкальных инструментов: эти интересные факты вы могли не знать

Украинские народные инструменты имеют многовековую историю, которая уходит глубоко в культурные традиции нашего народа. Каждый из них несет в себе уникальную историю возникновения и развития, часто связанную с местными обрядами, легендами и народными мастерами.

Откуда возникли трембита, сопілка и другие музыкальные инструменты, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Украинский интерес.

"Сопілка"

Сопілка приобрела популярность еще в эпоху Киевской Руси и считается старейшим духовым инструментом. Существуют предположения, что сопілка появилась еще более 20 тысяч лет назад, однако первые упоминания в летописях появились в 11 веке. Сопілка упоминается в украинских народных песнях, сказках, думах и легендах.

Сопілка (фото: Сокровища Украины)

Цимбали

Ученые утверждают, что цимбали имеют более чем трехтысячелетнюю историю. В Украину этот инструмент попал в средневековье, однако дискуссии о его происхождении до сих пор продолжаются.

По одной из версий, цимбали пришли в Закарпатье из Венгрии и уже оттуда распространились на Гуцульщину и Галицию. Другая гипотеза утверждает, что инструмент попал в Украину через Белоруссию, куда его могли привезти музыканты крестоносцев в XIII веке.

Цимбали - это струнный инструмент с деревянным корпусом, над которым натянуты струны. Обычно верхняя часть изготавливается из елки или ели, а нижняя - из явора.

Старинные цимбалы (фото: Википедия)

Бугай

Точная дата появления бугая не установлена. Этот инструмент использовался не только в Украине, но и у чехов, поляков и румын. Однако на наших землях он в основном сохранился в Западной Украине.

Исполнители изготавливают бугай самостоятельно: для этого требуется деревянный бочонок, который обтягивается кожей с обеих сторон. К одной стороне посередине прикрепляется пучок конских волос.

Во время игры один музыкант держит инструмент под рукой, а другой дергает за волосы, создавая громкий звук, похожий на рев бугая. Для более полного звучания исполнитель перед игрой увлажняет руки.

Бугай (фото: Сокровища Украины)

Бандура

Бандура - это уникальный украинский инструмент, получивший популярность еще в XVI веке. Она имеет овальный корпус с грифом, на котором расположены колья для басовых струн и приструнков с постоянной высотой звука.

Бандуру можно сравнить со струнным фортепиано, поскольку на ней можно играть аккорды и использовать все пальцы одновременно. Существует несколько способов игры на бандуре, в частности, харьковский и черниговский.

В харьковском варианте инструмент держат вертикально, прижимая к груди, и играют обеими руками по всем струнам. В черниговском варианте бандуру разворачивают налево, при этом левой рукой играют на басах, а правой - на приструнках.

Бандура (фото: Википедия)

Зозулька

Мы привыкли считать зозульку детской игрушкой, но за этой "игрой" скрывается богатая история. Зозульки изготовляют из глины, придавая им формы животных, птиц или домиков.

В инструменте есть специальные отверстия: через основное вдувают воздух, а из боковых отверстий получаются звуки разной высоты. Звучание зависит от того, какие отверстия во время игры открыты или закрыты.

Зозулька (фото: Википедия)

Гудок

Гудок считается прообразом скрипки и одним из самых древних струнно-смычковых инструментов. Звуки на нем добываются с помощью смычка, похожего на лук.

Этот уникальный инструмент можно увидеть на фресках XI века в Софийском соборе, что свидетельствует о его существовании на территории современной Украины задолго до этого. Гудок в основном использовали для исполнения веселых танцевальных мелодий.

Гудок (фото: Википедия)

Трембита

Трембита - гуцульский духовой инструмент, широко используемый на востоке Карпат. Ее средняя длина составляет около трех метров, но некоторые трембиты могут достигать и восьми метров. От длины инструмента зависит высота звука.

На узкий конец трембиты устанавливают мундштук из дерева или металла. Инструмент изготовляют из ели и обертывают березовой корой. Особенно ценится "магическая" трембита, сделанная из дерева, в которое попала молния, известная как "громовица".

В прошлом трембита служила основным средством связи для овцеводов. С ее помощью они сообщали о своем местонахождении и предупреждали об опасности. Звук трембиты способен преодолевать расстояние до 50 км.

Интересная легенда связана с возникновением трембиты. Она рассказывает о юноше и девушке, которые влюбились друг в друга. Но потом семья девушки переехала на Говерлу, а семья парня отправилась в Бескиды.

Скучая по любимой, юноша придумал трембиту, звук которой будет звучать с такой силой, что его слышно даже на Говерле. К сожалению, юноша погиб в бою с диким зверем, и девушка так и не узнала о его гибели.

Она продолжала ждать любимого, а затем взяла свою трембиту и поднялась на Говерлу. С тех пор ее больше никто не видел. Говорят, что когда в Карпатах гибнет чья-то любовь, с Говерлы слышно печальный звук трембиты.

Трембита (фото: Википедия)