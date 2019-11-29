История не оставит равнодушным: украинец уехал в Польшу и пропал на 22 года

В Польше нашли украинца, который пропал 22 года назад (Фото: коллаж РБК-Украина)

Украинец-заробитчанин вернется домой из Польши по процедуре реадмиссии

В Польше нашелся украинец, который уехал на заработки и пропал на целых 22 года. Теперь начата процедура реадмиссии, и уроженец Черниговской области наконец-то сможет вернуться домой и обнять родных. Об этом говорится в сообщении в управлении государственной миграционной службы в Ровенской области.

По словам матери заробитчанина, в 1997 году ее сын, котрому тогда было 29 лет и он жил на территории Ровенской области в Дубенском районе, отправился за границу на работу. С тех пор связь с ним пропала на десятилетия.

"Родители самостоятельно пытались разыскать сына. И только в 2005 году обратились за помощью в полицию. Около 15 лет продолжались поиски", - рассказали в пресс-службе.

К счастью, разыскиваемый мужчина нашелся. Об этом рассказал комендант Бещадского отдела Пограничной стражи в Польше.

В Польше правоохранители нашли украинца, который уехал на заработки и пропал 22 года назад (Фото: facebook.com/PolicjaPL)

Как отметили в госмиграционной службе на странице в Facebook, эта история многих не оставит равнодушным.

"По определенным причинам мы не можем обнародовать все ее детали. Но отметим главное: Миграционная служба прилагает немалые усилия для того, чтобы соглашение о реадмиссии между Украиной и ЕС выполнялась должным образом. А результативность этой работы всегда особо отмечают наши зарубежные партнеры", - говорится в публикации.

Украинец сможет верунться домой в рамках процедуры реадмиссии, которая применяется к гражданам договаривающихся государств, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которых находят на территории страны с нарушением законодательства о порядке прибытия, пребывания или проживания там.