История одного героя: как 16-летний парень из Тернополя вернулся в "ад" и спас товарища

16-летний парень вынес из пожара товарища (коллаж РБК-Украина)

16-летний парень из Тернопольской области стал героем потому, что сразу после взрыва газа в сельском клубе вернулся туда и вытащил товарища без сознания. Эта трагедия произошла год назад, 3 января 2020 года. Но о юном подростке не забыли. Украинцы путем голосования в сети выбрали истории современных героев.

Как сообщается в сюжете ТСН, в селе Угринов Подгаецкого района год назад в клубе возник пожар и прогремел взрыв. В результате взрыва пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, которые репетировали выступление рождественского вертепа в клубе. Все они оказались на больничных койках со страшными ожогами.

Сергей Гловицкий был в это время в клубе, но увидел, что там еще кто-то остался. Тогда он принял решение вернуться и спасти товарища.

"Я забежал назад в клуб, а там лежал это парень. Я взял его за капюшон и потянул за собой", - вспоминает события того дня Сергей.

Как оказалось, в клубе взорвался газ, которого там быть не должно было. Все парни оказались в реанимации в очень тяжелом состоянии. Среди них был и спасенный Сергеем товарищ. Мама подростка вспоминает, что первыми словами сына была просьба позвать своего спасителя.

"Он просил, чтобы я его поблагодарила, а также сказала спасибо его матери, которая воспитала настоящего героя. Он помог детям", - вспоминает мать спасенного подростка.

Сам Сергей не рассказывал никому о своем поступке. Возможно, никто об этом никогда бы и не узнал, но спасенный мальчик рассказал, кто подарил ему жизнь.

Как мы писали ранее, 17-летний украинец Илья Ковтун стал настоящим героем на Чемпионате в Европе по спортивной гимнастике. Юноша из небольшого села Свидивок в Черкасской области получил 5 золотых медалей на престижном соревновании, проходившем в Турции.